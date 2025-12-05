Hoàng tử William đang lên kế hoạch cải cách toàn diện Hoàng gia Anh

Các tước vị, đội ngũ nhân viên, cung điện và những điền trang rộng lớn có thể sẽ bị cắt giảm đáng kể nếu như William lên ngôi vua.

Mạnh tay trong việc loại bỏ tước vị hoàng gia và cắt giảm nhân sự

Động thái gây chú ý nhất trong kế hoạch của William là khả năng tước tước vị của những người thân cận nhưng không hẳn thân thiết. Hoàng tử Harry và Meghan - Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, cùng Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie có thể đối mặt với việc bị buộc phải trả lại danh xưng hoàng gia.

William được mô tả là sẵn sàng "cầm cưa máy" để tái cấu trúc bộ máy hoàng gia khi lên ngôi Ảnh: REUTERS

Như phóng viên Tom Sykes của tờ Daily Beast và chuyên mục The Royalist tiết lộ, các thành viên hoàng gia không thực hiện nhiệm vụ chính thức có thể bị tước HRH (Kính xưng của thành viên Vương thất) và các tước vị Hoàng tử, Công chúa khi William lên ngôi. Nhà Sussex cũng sẽ mất luôn tước Công tước. Đây là một phần trong chương trình cải tổ toàn diện dự kiến ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng tử Harry - hiện là người đứng thứ 5 trong thứ tự kế vị, cho đến nhân viên phục vụ quầy trà tại khu tham quan Balmoral.

Trong nhiều tháng qua, tờ Sykes liên tục đưa tin rằng từ khi Vua Charles III công bố chẩn đoán ung thư vào tháng 2.2024, quyền lực đã dần chuyển sang Hoàng tử William. Thậm chí, việc tước tước vị của cựu Hoàng tử Andrew cũng được cho là do William thúc đẩy mạnh mẽ. "William đang làm vua trên thực tế, chỉ thiếu tên gọi", một người thân cận nói với Sykes.

Cung điện Buckingham - biểu tượng quyền lực của Hoàng gia Anh có nguy cơ trở thành một bảo tàng và không còn được sử dụng. Tháng 11 vừa qua, William và Kate đã chuyển đến dinh thự Forest Lodge với 8 phòng ngủ, được xem là ngôi nhà vĩnh viễn của họ. Có thể dưới thời Vua William, Cung điện Buckingham sẽ không còn là nơi ở mà chỉ còn giữ vai trò trụ sở hoàng gia và không gian sự kiện.

Dù trong tương lai, nếu William và Kate lên ngôi, họ cũng sẽ không chuyển đến đây. Việc sống giữa điểm tham quan du lịch lớn nhất nước Anh, nơi nửa triệu du khách đi qua các gian phòng mỗi năm để ngắm Rembrandt và mua móc khóa chó Corgi, không phải điều họ mong muốn.

Theo Sykes, tại trường học và trong gia đình, các con của William là George, Charlotte và Louis không bao giờ được gọi bằng tước vị. Thậm chí, danh xưng của họ có thể bị tạm gác lại cho đến khi trưởng thành để tự quyết định liệu họ muốn trở thành thành viên hoàng gia hay sống như công dân bình thường.

William và Kate sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi như biến đổi khí hậu, sức khỏe tinh thần và ưu tiên quốc gia, thay vì tiếp tục duy trì các công việc mang tính hình thức Ảnh: REUTERS

Hoàng tử William còn ấp ủ nhiều cải cách sâu rộng hơn. Nhà viết tiểu sử Robert Jobson cho biết trên podcast của Telegraph rằng khi lên ngôi, William muốn cắt giảm một nửa số nhân sự của hoàng gia.

Một truyền thống khác cũng có nguy cơ bị loại bỏ là phong cách "làm việc kiểu Công chúa Anne", tức là thực hiện hàng trăm chuyến công tác, khai trương, cắt băng và nhận hoa trên khắp đất nước để duy trì sự hiện diện của nghi lễ hoàng gia.

Thay vào đó, William và Kate hướng đến mô hình tập trung vào các vấn đề lớn: khí hậu, sức khỏe tinh thần và tác động quốc gia hoặc toàn cầu, ít "làm màu" và làm nhiều hơn các hoạt động thực chất.

Theo Sykes, William cho rằng triều đại của Charles toát lên sự kiểu cách và xa rời thực tế do Quốc vương quá yêu thích quân phục và áo choàng lông. William không đồng tình với quan điểm đặt nghĩa vụ lên trên sức khỏe tinh thần của mỗi người. Vua Charles, ngược lại, cho rằng William đang xem nhẹ bản chất quan trọng nhất của vai trò hoàng gia: xuất hiện trực tiếp trên khắp đất nước, bất kể nắng mưa.

Một cựu nhân viên hoàng gia nhận định: "Với William, tiếp tục vận hành hoàng gia như một thể chế thời Edward là điều vô lý. Với Charles, sự đổi mới của con trai đôi khi giống như thiếu tôn trọng truyền thống".

Hoàng tử William từng công khai ý định thay đổi, trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, anh khẳng định: "Thay đổi nằm trong kế hoạch của tôi. Thay đổi theo hướng tốt đẹp. Tôi không sợ nó".