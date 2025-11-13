Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do Hoàng tử Harry - Meghan Markle bị xóa khỏi ảnh tiệc nhà Kardashian

An Nhiên
An Nhiên
13/11/2025 21:35 GMT+7

Việc hình ảnh vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle bất ngờ bị xóa khỏi loạt ảnh tiệc sinh nhật của bà Kris Jenner trở thành đề tài gây xôn xao nhiều ngày qua. Mới đây, tạp chí People đã hé lộ lý do.

Lý do Hoàng tử Harry - Meghan Markle bị xóa khỏi ảnh tiệc nhà Kardashian - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry - Meghan Markle từ chối để hình ảnh của mình được đăng công khai trong bữa tiệc sinh nhật của Kris Jenner

ẢNH: REUTERS

Sau khi xuất hiện trong loạt ảnh tiệc sinh nhật 70 tuổi của bà Kris Jenner, hình ảnh Hoàng tử HarryMeghan Markle bất ngờ bị xóa khỏi bài đăng của mẹ con Kim Kardashian. Điều này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, làm dấy lên những nghi vấn trái chiều xoay quanh mối quan hệ của cặp đôi Hoàng gia Anh với gia đình được săn đón bậc nhất làng giải trí Mỹ.

Theo People, lý do đằng sau không hề liên quan đến mâu thuẫn hay ồn ào nào, mà vì nhà Sussex không đồng ý để hình ảnh của họ được đăng công khai. Cụ thể, tại sự kiện này, khách mời được yêu cầu điền mẫu “đồng ý sử dụng hình ảnh”. Cặp đôi đã chọn “không”, đồng nghĩa với việc họ không muốn hình của mình xuất hiện trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, khi Kim Kardashian và Kris Jenner chia sẻ loạt ảnh sau tiệc, đại diện của vợ chồng Hoàng tử Harry đã liên hệ yêu cầu gỡ bỏ những bức ảnh có họ, tuân thủ thỏa thuận ban đầu. Phía nhà Kardashian sau đó nhanh chóng thực hiện, thể hiện sự tôn trọng với mong muốn riêng tư của hai vị khách nổi tiếng.

Lý do Hoàng tử Harry - Meghan Markle bị xóa khỏi ảnh tiệc nhà Kardashian - Ảnh 2.

Nhà Kardashian trong tiệc sinh nhật 70 tuổi của “bà mẹ quyền lực nhất Hollywood”. Họ gỡ hình ảnh của cặp đôi hoàng gia theo mong muốn từ "chính chủ"

ẢNH: INSTAGRAM KIM KARDASHIAN

Một nguồn tin của PageSix tiết lộ rằng việc xóa ảnh cũng được cho là hành động tôn vinh Ngày Tưởng niệm của Anh - dịp tri ân những người lính đã ngã xuống vì đất nước. Trong buổi tiệc, Hoàng tử Harry được nhìn thấy đeo bông hoa anh túc đỏ - biểu tượng truyền thống của ngày lễ này. Việc hình ảnh của anh xuất hiện giữa một không gian tiệc tùng xa hoa có thể bị cho là thiếu trang trọng, nên đại diện cặp đôi muốn hạn chế lan truyền trên mạng.

Trước đó, một số người trong Hoàng gia Anh được cho là không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cặp đôi quyền lực tại bữa tiệc Hollywood. PageSix dẫn lời một nguồn tin từ cung điện: “Điều này thực sự cho thấy Harry quá khác biệt so với những người còn lại trong gia đình. Những người này có thể là ngôi sao ở Mỹ, nhưng sự phô trương quá mức lại trái ngược với những gì Hoàng tử William đang cố gắng thực hiện với cuộc sống và chế độ quân chủ của mình”.

Bữa tiệc sinh nhật của Kris Jenner được tổ chức hoành tráng, quy tụ dàn khách mời đình đám như: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Mariah Carey, Justin Bieber, Beyonce, Bruno Mars… Trong không gian xa hoa đó, Meghan và Harry xuất hiện kín đáo, tránh gây chú ý. Dù vậy, việc họ bị xóa khỏi loạt ảnh tiệc sinh nhật lại vô tình trở thành điểm nhấn khiến dư luận bàn tán suốt nhiều ngày.

Vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle được cho là đang dần bị chán ghét ở Hollywood vì thái độ làm việc cùng sự thất bại của loạt dự án từ giải trí đến kinh doanh.

Xem thêm bình luận