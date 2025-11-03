Hoàng tử William 'ghét cay ghét đắng' chú mình - cựu Hoàng tử Andrew

Thông tin được tác giả Andrew Lownie nêu trong cuốn tiểu sử hoàng gia The Rise and Fall of the Yorks. Theo đó, Thân vương xứ Wales hoàn toàn ủng hộ quyết định của Vua Charles III trong việc tước bỏ mọi tước vị và danh hiệu hoàng gia của ông Andrew vì mối liên hệ với tỉ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein.

William thể hiện lập trường 'không khoan nhượng' với chú ruột

"William cũng không ưa Sarah Ferguson - vợ cũ của Andrew và mong đến ngày cả hai bị loại khỏi Hoàng gia. Nếu Vua Charles không làm, tôi bảo đảm việc đầu tiên William làm khi trở thành vua là sẽ trục xuất họ", trích lời một nguồn tin trong cuốn tiểu sử The Rise and Fall of the Yorks.

Hoàng tử William được cho là xảy ra căng thẳng với Andrew sau khi ông này buông lời thô lỗ về Công nương Kate Ảnh: WireImage

Tác giả cũng cho biết Hoàng tử William cảm thấy khó chịu khi ông Andrew và bà Sarah Ferguson dự lễ tang Công nương Katharine xứ Kent hồi tháng 9.2025.

"William vô cùng giận dữ vì sự xuất hiện bất ngờ đó. Anh ấy luôn nỗ lực giữ khoảng cách và tránh bị chụp hình chung với chú mình. William tin rằng cha anh chưa xử lý vụ việc đủ cứng rắn và rằng Andrew cùng Sarah Ferguson đã làm tổn hại hình ảnh các thành viên khác trong Hoàng gia", tác giả Andrew Lownie viết.

Tuy nhiên bình luận của cựu Hoàng tử Andrew được cho là gây phật ý đối với Công nương Kate không được tiết lộ cụ thể.

Nguồn tin từ hoàng gia cho biết William đã phản đối việc Andrew tham dự đám tang của Katharine, Nữ công tước xứ Kent vào tháng 9 Ảnh: Reuters

Vua Charles III đã chính thức tước bỏ các tước vị của Andrew hôm 30.10, trong bối cảnh dư luận tiếp tục xoáy vào mối liên hệ giữa ông và Jeffrey Epstein. Các tước hiệu bị thu hồi gồm: Hoàng tử, Công tước xứ York, Bá tước Inverness, Nam tước Killyleagh và quyền sử dụng danh xưng "Hoàng thân". Ông cũng mất các vinh dự như Hiệp sĩ Garter và Knight Grand Cross thuộc Hoàng gia Victoria.

Nguồn tin cho biết ông Andrew sẽ chuyển đến một bất động sản tư nhân thuộc khu điền trang Sandringham, sau khi bị yêu cầu rời nơi cư trú hoàng gia. Sarah Ferguson sẽ tự thu xếp chỗ ở riêng và cũng mất danh hiệu Công nương xứ York. Hai con gái của họ là Công chúa Beatrice (37 tuổi) và Công chúa Eugenie (35 tuổi) vẫn giữ danh hiệu hoàng gia.

Andrew được cho là không phản đối các quyết định này.

Hoàng tử Andrew từng là thành viên cấp cao trước khi bị buộc rời khỏi Hoàng gia Anh vì bê bối tình dục Ảnh: WireImage

Năm 2021, Virginia Giuffre kiện Andrew vì tấn công tình dục khi cô còn là thiếu niên trong mạng lưới buôn người của tỉ phú Jeffrey Epstein. Hai bên đạt thỏa thuận ngoài tòa vào năm sau nhưng khi ấy Andrew đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng tước bỏ các tước hiệu quân đội và bảo trợ hoàng gia của Andrew trước khi bà qua đời năm 2022.