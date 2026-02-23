Hoàng tử William giúp Vua Charles III lấy lại lòng tin từ người dân Anh

Theo các nguồn tin, Hoàng tử William đang quyết tâm hỗ trợ Vua Charles III khôi phục niềm tin từ người dân, trong bối cảnh Hoàng gia Anh bị cuốn vào những tranh cãi liên quan đến bê bối tình dục của cựu Hoàng tử Andrew.

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi cựu Hoàng tử Andrew bị bắt và thẩm vấn suốt 11 giờ đồng hồ vào sáng 19.2 liên quan đến các cáo buộc sai phạm khi thi hành công vụ, ngay lập tức Hoàng tử William đã bắt tay âm thầm xây dựng một kế hoạch cải tổ toàn diện cho chế độ quân chủ. Các nguồn tin tiết lộ, mục tiêu dài hạn của Hoàng tử William là vận hành Hoàng gia Anh theo một cấu trúc mang mô hình doanh nghiệp nhằm tăng cường tính trách nhiệm trước công chúng.

Hướng tới mô hình 'doanh nghiệp hóa' hoàng gia

Vụ bắt giữ hôm 19.2 đối với ông Andrew - em trai Vua Charles III, với cáo buộc nghi chuyển thông tin mật cho người bạn tỉ phú tai tiếng Jeffrey Epstein, đã làm dấy lên câu hỏi liệu chế độ quân chủ có còn phù hợp với thời đại.

Hoàng tử William muốn giúp vua cha lấy lại lòng tin của công chúng trước khi triển khai tầm nhìn riêng của mình về chế độ quân chủ Ảnh: nytimes

Trước đó, Nhà vua đã tuyên bố rằng "pháp luật phải được thực thi", đồng thời Cung điện Buckingham sẽ hợp tác với cảnh sát, cung cấp mọi hồ sơ và tài liệu cần thiết để phục vụ điều tra.

Theo các email do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, sĩ quan thuộc đơn vị Metropolitan Police (Anh) từng được chỉ đạo đảm bảo an ninh cho một bữa tiệc tối tại nhà riêng của Jeffrey Epstein ở New York (Mỹ) và có sự tham dự của Andrew. Những thông tin này càng khiến áp lực cải tổ gia tăng.

Các nguồn tin hoàng gia cho biết Hoàng tử William ủng hộ hoàn toàn việc hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng Nhà vua trong mọi bước đi cần thiết để xử lý vụ việc.

Theo một nguồn tin thân cận, William mong muốn giảm bớt quyền lực của các cố vấn hậu trường, những người trong nhiều thập kỷ qua thường bị chỉ trích là quá tập trung vào việc bảo vệ danh tiếng thể chế thay vì thúc đẩy tính minh bạch.

Nguồn tin cho biết: "Có sự thừa nhận rõ ràng rằng những vấn đề liên quan đến Andrew đã ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng. Hoàng tử William đã tập trung cao độ và quyết tâm giúp Nhà vua khôi phục niềm tin ấy trong dài hạn".

William từng chia sẻ về tầm nhìn thay đổi vì điều tốt đẹp trong cuộc phỏng vấn với diễn viên Canada Eugene Levy trong loạt chương trình Reluctant Traveler. Anh nhấn mạnh rằng mình không e ngại sự thay đổi và thậm chí còn đón nhận điều đó.

Một nguồn tin khác cho biết: "Anh ấy muốn đảm bảo thể chế luôn phù hợp với sứ mệnh của mình và đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ giữa hoàng gia và công chúng".

Hoàng tử William khẳng định anh không e ngại việc thực hiện những cải cách mạnh mẽ đối với chế độ quân chủ khi chính thức kế vị ngai vàng Ảnh: AppleTV

Hoàng tử và Công nương xứ Wales được cho là ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Nhà vua trong việc tuân thủ mọi cuộc điều tra của cảnh sát, đồng thời ủng hộ các động thái của chính phủ nhằm loại Andrew khỏi danh sách kế vị. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào cũng cần một đạo luật của Quốc hội và sự đồng thuận của 14 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung có chung nguyên thủ, đồng thời chỉ được xem xét sau khi các cuộc điều tra hình sự kết thúc.

Tầm nhìn cải tổ của William được cho là phản ánh mô hình anh và vợ đã áp dụng tại Royal Foundation - nơi có vị trí Giám đốc điều hành và cơ cấu quản trị hiện đại, khác biệt so với cách vận hành truyền thống của Hoàng gia Anh suốt nhiều thập kỷ.

Khi tiếp quản Công quốc Cornwall sau khi vua cha đăng cơ, William cũng thể hiện cách tiếp cận quyết liệt. Theo nguồn tin thân cận, anh muốn rà soát toàn diện hoạt động của tổ chức và đặt câu hỏi về mọi quy trình tồn tại lâu nay.

"Trách nhiệm giải trình là yếu tố cốt lõi trong mọi việc mà Hoàng tử và Công nương thực hiện. Họ mong muốn một nền quân chủ hiện đại, được biết đến vì những giá trị tích cực và trở thành động lực cho sự thay đổi vì lợi ích chung", nguồn tin cho biết.