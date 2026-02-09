Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cựu Hoàng tử Andrew 'không chốn dung thân' sau quyết định thẳng tay của Vua Charles III

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
09/02/2026 14:59 GMT+7

Cựu Hoàng tử Andrew đã phải âm thầm rời khỏi nơi ở lâu năm tại Royal Lodge trong đêm, sau quyết định được đưa ra khẩn cấp bởi Vua Charles III và Hoàng tử William, trong bối cảnh các bê bối liên quan đến tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein tiếp tục leo thang.

Page Six đưa tin hôm 7.2, ông Andrew đã bị đưa ra khỏi dinh thự Royal Lodge bằng xe hơi trong đêm và được chuyển đến một địa điểm hẻo lánh ở hạt Norfolk (Anh) hôm 2.2. Động thái này diễn ra bởi những hệ lụy từ vụ bê bối Epstein vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hoàng gia Anh mạnh tay xử lý bê bối của Andrew

Một nguồn tin nội bộ cho biết việc di chuyển được tiến hành vội vàng và kín đáo, khiến nhân viên tại Royal Lodge phải thu xếp nốt số đồ đạc còn lại của Andrew. Điểm đến tạm thời của ông được xác định là Wood Farm, thuộc khu điền trang Sandringham ở Norfolk.

Cựu Hoàng tử Andrew hết chốn dung thân sau quyết định thẳng tay của Vua Charles III - Ảnh 1.

Vua Charles III ra quyết định mạnh tay sau cuộc trao đổi khẩn với Hoàng tử William về tương lai của Andrew

Ảnh: Max Mumby

Quyết định này được cho là đã được Vua Charles III và Hoàng tử William thống nhất vào tối 1.2, sau một cuộc trao đổi khẩn cấp tại Sandringham. Trong thời gian tới, Andrew sẽ chờ hoàn tất việc cải tạo nơi ở lâu dài tại March Farm. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu hoàng gia Andrew Lownie nhận định rằng khả năng cựu Hoàng tử Andrew tiếp tục phải chuyển đến nơi ở xa hơn là điều rất có thể xảy ra.

Trong cuốn sách Entitled: The Rise and Fall of the House of York, tác giả Andrew Lownie tiết lộ rằng ông từng nghe được thông tin vị cựu hoàng tử này có thể sẽ rời khỏi Vương quốc Anh vĩnh viễn để định cư tại Bahrain.

Trước đó, BBC đưa tin Andrew vẫn xuất hiện tại Lâu đài Windsor vào đầu tháng 2, khi ông bị bắt gặp cưỡi ngựa gần Royal Lodge và vẫy tay chào người dân lúc lái xe rời khỏi đây. "Hành động vẫy tay chào công chúng gợi lại hình ảnh những ngày Andrew còn là hoàng tử, khi ông đã quen với sự ngưỡng mộ và tôn kính. Tuy nhiên, Andrew đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tế và điều đó ngày càng khiến Cung điện Buckingham lo ngại. Không chỉ vì đây có thể là dấu hiệu tinh thần bị sa sút, mà còn bởi việc nếu Andrew tiếp tục tận hưởng những đặc quyền mang tính hoàng gia sẽ khiến dư luận phản ứng tiêu cực", một nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail.

Hồi tháng 10.2025, Cung điện Buckingham đã thông báo chính thức về việc thu hồi hợp đồng thuê Royal Lodge, đồng thời Vua Charles III tước bỏ các tước hiệu "Hoàng tử" và "Công tước xứ York" của Andrew. Thông báo khi đó nêu rõ việc này là cần thiết, bất chấp việc Andrew tiếp tục phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình.

Cựu Hoàng tử Andrew hết chốn dung thân sau quyết định thẳng tay của Vua Charles III - Ảnh 2.

Andrew được nhìn thấy cưỡi ngựa trong công viên Windsor Great, gần dinh thự Royal Lodge vào hôm 2.2. Điều này đã khiến dư luận Anh phẫn nộ trước những đặc quyền còn sót lại của cựu hoàng tử

Ảnh: Reuters

Việc Andrew buộc phải rời nơi ở gắn bó lâu năm diễn ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein - kẻ phạm tội tình dục đã chết trong tù năm 2019. Trong số các tài liệu này có hình ảnh nhạy cảm của Andrew bên một phụ nữ chưa xác định danh tính, các email tán tỉnh một phụ nữ người Nga và các bức ảnh Andrew chụp cùng Virginia Giuffre khi cô mới 17 tuổi vào năm 2001.

Cảnh sát Thames Valley hiện cũng đang xem xét các cáo buộc liên quan đến một sự việc được cho là xảy ra tại nơi ở cũ của Andrew vào năm 2010. Tuy nhiên, cựu hoàng tử vẫn liên tục bác bỏ mọi hành vi sai trái.

Cựu Hoàng tử Andrew hết chốn dung thân sau quyết định thẳng tay của Vua Charles III - Ảnh 3.

Toàn cảnh trang trại Marsh Farm - địa điểm được cho là sẽ trở thành nơi ở trong tương lai của Andrew

Ảnh: Martin Pope

Theo Page Six, con gái của Andrew và Sarah Ferguson là Công chúa Eugenie đang chịu nhiều áp lực tâm lý từ vụ việc. Một người bạn của cô cho biết Eugenie cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi những sai lầm không phải do mình gây ra và đang vô cùng đau lòng.

Trong khi đó, các nguồn tin cho hay Andrew hiện tránh tiếp cận tin tức và vẫn tin rằng mình vô tội, cho rằng bản thân bị đối xử quá khắc nghiệt. Ông cũng từ chối xin lỗi các nạn nhân của Epstein, vì điều đó theo ông đồng nghĩa với việc thừa nhận tội lỗi.

Về phía Sarah Ferguson, tác giả Andrew Lownie nhận định bà có khả năng đã rời khỏi Anh. Ông cho rằng trong mỗi vụ bê bối, Sarah Ferguson thường chọn cách rút lui và mối quan hệ giữa bà và chồng cũ hiện không còn mang lại lợi ích như trước.

