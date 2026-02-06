Dư chấn hồ sơ Epstein

Theo NBC News ngày 5.2, trong 2 tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu, hàng trăm ngàn hình ảnh và hàng ngàn video liên quan cuộc điều tra về tỉ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein cũng như mạng lưới quan hệ rộng khắp của người này cả trước và sau khi bị kết tội vào năm 2008. Năm 2019, Epstein lại bị bắt với cáo buộc mới là buôn người cho mục đích mại dâm. Ông ta chết trong tù vài tuần sau đó, được cho là tự sát, nhưng hồ sơ của nhân vật này vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến những người còn sống cho đến tận hiện nay.

Nhiều người bị điểm tên

Số hồ sơ mới nhất được công bố vào tuần trước, trong đó có nhiều nhân vật bị nhắc tên như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton, tỉ phú Bill Gates hay cựu hoàng thân Anh Andrew Mountbatten-Windsor (em trai vua Charles III). Ông Andrew khẳng định không làm gì sai liên quan đến Epstein nhưng đã bị tước các tước hiệu hoàng thân và Công tước xứ York, đồng thời phải dọn khỏi dinh thự hoàng gia ở Windsor, phía tây London, theo AFP.

Tội phạm ấu dâm và buôn người Jeffrey Epstein ẢNH: REUTERS

Theo giới truyền thông, tên của ông Trump xuất hiện hàng ngàn lần trong các tài liệu, chủ yếu được Epstein và các cộng sự nhắc đến. Trong đó có một danh sách thông tin chỉ điểm cho Cục Điều tra liên bang (FBI) năm 2016, thời điểm ông Trump đang tranh cử tổng thống nhiệm kỳ đầu, gồm nhiều cáo buộc nhằm vào chủ nhân Nhà Trắng và tỉ phú Epstein. Tuy nhiên, những chỉ điểm này chưa được xác minh còn Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định các cáo buộc nói trên là vô căn cứ.

Ông Trump quen biết Epstein từ những năm 1990 nhưng cho biết đã cắt đứt quan hệ từ đầu những năm 2000. Nhà lãnh đạo nói nhân vật này là "kẻ đáng khinh" trong khi nhấn mạnh bản thân không làm gì sai. Hôm 3.2, Tổng thống Trump khẳng định những hồ sơ mới công bố không tiết lộ thông tin gì về ông và nói "đã đến lúc khép lại câu chuyện".

Vợ chồng ông Clinton điều trần

Tuy vậy, Hạ viện Mỹ vẫn đang xúc tiến cuộc điều tra. Hôm 3.2, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ thông báo cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary đã đồng ý ra điều trần trong tháng này, sau khi bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa đe dọa buộc tội khinh thường quốc hội do nhiều lần từ chối cung cấp lời khai. Theo Reuters, ông Clinton nhiều lần đi trên máy bay của Epstein vào đầu những năm 2000, thời điểm ông đã mãn nhiệm. Hình ảnh do Bộ Tư pháp công bố cho thấy cựu tổng thống đi bơi và chụp hình với một phụ nữ bị che mặt. Về phần mình, ông Clinton nói rất hối tiếc về mối quan hệ với Epstein nhưng khẳng định không biết gì về tội ác của người này.

Cựu Tổng thống Bill Clinton chụp ảnh cùng ông Epstein (bìa phải) ẢNH: ỦY BAN GIÁM SÁT HẠ VIỆN MỸ

Ngày 4.2, tỉ phú Bill Gates cũng tỏ ra "hối hận về từng phút giây" có mặt cùng Epstein. Lô hồ sơ mới bao gồm những bản nháp thư điện tử của Epstein vào năm 2013, trong đó nhân vật này tự nhận là "cánh tay phải" của ông Gates, chuyên làm "những việc vô đạo đức" và có khả năng vi phạm pháp luật như tìm thuốc trị bệnh tình dục hay tạo điều kiện để ông Gates hẹn hò với phụ nữ đã có chồng.

Đại diện của ông Gates khẳng định đây là thủ đoạn để Epstein "gài bẫy và bôi nhọ" thân chủ. Trả lời phỏng vấn Đài 9News, tỉ phú Bill Gates thừa nhận nhiều lần ăn tối với Epstein từ năm 2011 nhưng chủ yếu nhằm thông qua nhân vật có quan hệ rộng khắp này để kết nối với người khác và gây quỹ từ thiện. Ông Gates chỉ ra những email kể trên chưa được gửi và hoàn toàn sai sự thật. Trong khi đó, bà Melinda French Gates, vợ cũ của ông Gates, nói rất buồn vì tên ông bị nhắc đến trong hồ sơ.