Thế giới

Mỹ công bố hơn 3 triệu trang hồ sơ Epstein, lộ nhiều chi tiết mới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/01/2026 07:52 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu mới liên quan cuộc điều tra cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, trong khuôn khổ Đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein.

Phó tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche ngày 30.1 cho biết đợt công bố bao gồm hơn 2.000 video và khoảng 180.000 hình ảnh, trong đó nhiều nội dung đã bị che. Theo ông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo lập khoảng 3,5 triệu trang tài liệu để đáp ứng yêu cầu của đạo luật, bao gồm email của Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang (FBI), các bản tóm tắt phỏng vấn, hình ảnh, video và nhiều tài liệu thu thập trong các cuộc điều tra, truy tố kéo dài hơn 2 thập niên.

Mỹ công bố hơn 3 triệu trang hồ sơ Epstein, lộ nhiều chi tiết mới - Ảnh 1.

Các tài liệu nằm trong hồ sơ Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố

ẢNH: AP

Bộ Tư pháp Mỹ xác định tổng cộng hơn 6 triệu trang tài liệu có khả năng liên quan, song chỉ công bố một phần sau quá trình rà soát pháp lý. Các tài liệu được phát hành chủ yếu thu giữ từ thiết bị của ông Epstein, trong đó có lượng lớn nội dung khiêu dâm thương mại.

Những hồ sơ mới hé lộ nhiều mối liên hệ tài chính và xã hội trước đây chưa được biết đến giữa ông Epstein với các nhân vật nổi tiếng tại Mỹ và Anh. Tài liệu cho thấy các trao đổi email giữa ông Epstein và tỉ phú Elon Musk vào năm 2012, kế hoạch thăm đảo riêng của ông Epstein từ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, cũng như các giao dịch tài chính liên quan gia đình cựu đại sứ Anh Peter Mandelson.

Tài liệu cũng nhắc đến các bữa tiệc riêng tư tại nhà ông Epstein ở New York, nơi có sự xuất hiện của cựu hoàng tử Andrew cùng nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị, truyền thông và giải trí.

Ủy ban Hạ viện đề nghị kết án vợ chồng Clinton vì coi thường Quốc hội liên quan vụ tỉ phú ấu dâm Epstein

Tuy nhiên, việc công bố tiếp tục vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nạn nhân, theo The Guardian. Một nhóm nạn nhân cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã làm lộ danh tính của họ trong khi vẫn che giấu tên những người bị cáo buộc lạm dụng, đi ngược lại mục tiêu bảo vệ nạn nhân và minh bạch.

Bộ Tư pháp cho biết khoảng 200.000 trang tài liệu tiếp tục bị biên tập hoặc giữ lại vì các đặc quyền pháp lý, bảo vệ quyền riêng tư và an toàn điều tra. Các tài liệu chưa công bố bao gồm hồ sơ cá nhân, y tế, nội dung mô tả bạo hành, cái chết của tỉ phú Epstein và hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Giới chức Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục báo cáo với Quốc hội Mỹ về phạm vi tài liệu đã và chưa được công bố, đồng thời cho phép các nghị sĩ tiếp cận phần hồ sơ chưa che khuất theo thỏa thuận bảo mật.

Mỹ Hồ sơ Epstein tỉ phú ấu dâm Elon Musk
