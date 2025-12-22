Mỹ khôi phục ảnh có ông Trump trong hồ sơ Epstein

Đáng chú ý, bức ảnh trên gây chú ý vì có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo The Guardian ngày 22.12.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên liên bang tại New York ban đầu đã gỡ bức ảnh vì lo ngại nó có thể hé lộ thông tin nhận dạng nạn nhân của ông Epstein.

Các hình ảnh mới từ hồ sơ Epstein được được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19.12.2025 ẢNH: REUTERS

Việc hình ảnh bị gỡ bỏ đột ngột khỏi bộ hồ sơ công bố hôm 19.12 đã nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ, với cáo buộc đây là hành động can thiệp chính trị nhằm bảo vệ ông Trump - người từng có mối quan hệ xã hội với ông Epstein.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết việc gỡ ảnh chỉ mang tính tạm thời. "Vì lý do thận trọng, Bộ Tư pháp đã tạm thời gỡ bỏ hình ảnh để tiến hành xem xét thêm. Sau khi rà soát, không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nạn nhân nào được mô tả trong bức ảnh, do đó hình ảnh đã được đăng lại mà không chỉnh sửa", cơ quan này khẳng định.

Phó tổng chưởng lý Todd Blanche cũng bác bỏ các cáo buộc che giấu, nhấn mạnh việc gỡ bỏ tổng cộng 16 bức ảnh trong bộ hồ sơ Epstein là theo đề nghị của các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân. Ông cho biết Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải hành động thận trọng do "không có thông tin hoàn hảo" khi công bố khối lượng lớn tài liệu nhạy cảm. Theo AFP dẫn lời ông Blanche, các hình ảnh sẽ lần lượt được đăng lại sau khi hoàn tất rà soát.

Hình ảnh cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều trong tài liệu về tỉ phú ấu dâm Epstein

Dù vậy, các tổ chức bảo vệ nạn nhân và một số luật sư tiếp tục bày tỏ lo ngại. Luật sư Gloria Allred nói với CNN rằng một số tài liệu được công bố có thể đã "biên tập thiếu sót", thậm chí làm lộ tên và hình ảnh của các nạn nhân tiềm năng.

Một nạn nhân của Epstein, trong thư gửi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21.12, cũng cho biết danh tính của họ đã bị công khai sai trái trong khi bản thân không được quyền tiếp cận đầy đủ hồ sơ của mình tại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Tranh cãi về hồ sơ Epstein nhanh chóng lan sang chính trường Mỹ. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cho rằng việc công bố tài liệu "chưa đáp ứng yêu cầu của luật pháp", đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải trình rõ ràng lý do giữ lại hoặc chỉnh sửa một số hồ sơ.

Phía Bộ Tư pháp phản bác rằng luật cũng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối các nạn nhân, và quá trình rà soát kỹ lưỡng là cần thiết để tránh gây tổn hại thêm cho người sống sót.

Vụ việc làm nổi bật tính chất nhạy cảm và chính trị hóa cao độ của việc công bố hồ sơ Epstein, trong bối cảnh cả 2 đảng đều cáo buộc lẫn nhau lợi dụng tài liệu để giành lợi thế chính trị. Bộ Tư pháp khẳng định quá trình công bố sẽ tiếp tục, với cam kết cân bằng giữa yêu cầu minh bạch của công chúng và nghĩa vụ bảo vệ các nạn nhân liên quan.