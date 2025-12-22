Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ khôi phục ảnh có ông Trump trong hồ sơ Epstein

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/12/2025 07:35 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã khôi phục một bức ảnh từng bị gỡ khỏi hồ sơ điều tra liên quan cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, sau khi kết luận rằng hình ảnh này không gây nguy cơ làm lộ danh tính các nạn nhân.

Đáng chú ý, bức ảnh trên gây chú ý vì có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo The Guardian ngày 22.12.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên liên bang tại New York ban đầu đã gỡ bức ảnh vì lo ngại nó có thể hé lộ thông tin nhận dạng nạn nhân của ông Epstein

- Ảnh 1.

Các hình ảnh mới từ hồ sơ Epstein được được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19.12.2025

ẢNH: REUTERS

Việc hình ảnh bị gỡ bỏ đột ngột khỏi bộ hồ sơ công bố hôm 19.12 đã nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ, với cáo buộc đây là hành động can thiệp chính trị nhằm bảo vệ ông Trump - người từng có mối quan hệ xã hội với ông Epstein.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết việc gỡ ảnh chỉ mang tính tạm thời. "Vì lý do thận trọng, Bộ Tư pháp đã tạm thời gỡ bỏ hình ảnh để tiến hành xem xét thêm. Sau khi rà soát, không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nạn nhân nào được mô tả trong bức ảnh, do đó hình ảnh đã được đăng lại mà không chỉnh sửa", cơ quan này khẳng định.

Phó tổng chưởng lý Todd Blanche cũng bác bỏ các cáo buộc che giấu, nhấn mạnh việc gỡ bỏ tổng cộng 16 bức ảnh trong bộ hồ sơ Epstein là theo đề nghị của các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân. Ông cho biết Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải hành động thận trọng do "không có thông tin hoàn hảo" khi công bố khối lượng lớn tài liệu nhạy cảm. Theo AFP dẫn lời ông Blanche, các hình ảnh sẽ lần lượt được đăng lại sau khi hoàn tất rà soát.

Hình ảnh cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều trong tài liệu về tỉ phú ấu dâm Epstein

Dù vậy, các tổ chức bảo vệ nạn nhân và một số luật sư tiếp tục bày tỏ lo ngại. Luật sư Gloria Allred nói với CNN rằng một số tài liệu được công bố có thể đã "biên tập thiếu sót", thậm chí làm lộ tên và hình ảnh của các nạn nhân tiềm năng.

Một nạn nhân của Epstein, trong thư gửi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21.12, cũng cho biết danh tính của họ đã bị công khai sai trái trong khi bản thân không được quyền tiếp cận đầy đủ hồ sơ của mình tại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Tranh cãi về hồ sơ Epstein nhanh chóng lan sang chính trường Mỹ. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries cho rằng việc công bố tài liệu "chưa đáp ứng yêu cầu của luật pháp", đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải trình rõ ràng lý do giữ lại hoặc chỉnh sửa một số hồ sơ.

Phía Bộ Tư pháp phản bác rằng luật cũng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối các nạn nhân, và quá trình rà soát kỹ lưỡng là cần thiết để tránh gây tổn hại thêm cho người sống sót.

Vụ việc làm nổi bật tính chất nhạy cảm và chính trị hóa cao độ của việc công bố hồ sơ Epstein, trong bối cảnh cả 2 đảng đều cáo buộc lẫn nhau lợi dụng tài liệu để giành lợi thế chính trị. Bộ Tư pháp khẳng định quá trình công bố sẽ tiếp tục, với cam kết cân bằng giữa yêu cầu minh bạch của công chúng và nghĩa vụ bảo vệ các nạn nhân liên quan.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều lần trong tài liệu về tội phạm ấu dâm Epstein

Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều lần trong tài liệu về tội phạm ấu dâm Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ công bố loạt tài liệu mới về tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, trong đó có những bức ảnh chụp cựu Tổng thống Bill Clinton.

Loạt ảnh mới từ dinh thự tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vừa bị tung ra

Loạt ảnh mới công bố từ hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein có hình ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Bộ tư pháp Mỹ hồ sơ Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận