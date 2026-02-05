Tỉ phú Bill Gates hối hận về thời gian quen biết ông Jeffrey Epstein

Trong bộ hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tuần trước, có nhiều tài liệu chứa nội dung email giữa ông Jeffrey Epstein và nhiều nhân vật nổi tiếng gồm tỉ phú Bill Gates. Theo AFP ngày 5.2, những email này hé lộ những mối quan hệ thân thiết, những giao dịch tài chính trái phép và nhiều bức ảnh riêng tư.

Hình ảnh tỉ phú Bill Gates (phải) và ông Jeffrey Epstein trong một cuộc gặp trong hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây ẢNH: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Trong một bản nháp email nằm trong số các tài liệu, ông Epstein nói ông Bill Gates ngoại tình, và cho biết rằng mối quan hệ giữa bản thân với vị tỉ phú chủ yếu để "giúp ông Bill có thuốc để giải quyết hậu quả tình dục với các cô gái Nga, để tạo điều kiện cho những cuộc hẹn hò bất chính của ông ta với phụ nữ đã có chồng".

Trả lời phỏng vấn đài 9News (Úc) ngày 4.2, tỉ phú Bill Gates tỏ ra ray rứt và hối hận vì đã quen ông Epstein. "Tôi hối hận về từng phút ở cùng ông ta và tôi xin lỗi. Email đó chưa từng được gửi đi. Email đó là giả mạo. Tôi không biết ông ta nghĩ gì. Có lẽ ông ta đang tìm cách tấn công tôi chăng?", vị tỉ phú nói.

Một người phát ngôn của ông Gates cũng phủ nhận thông tin trong những tài liệu được công bố. "Điều duy nhất những tài liệu này chứng minh là sự giận dữ của ông Epstein khi ông ta không có mối quan hệ lâu dài với ông Gates và những thủ đoạn mà ông ta đã sử dụng để gài bẫy và bôi nhọ", người phát ngôn nói.

Hình ảnh tỉ phú Bill Gates và một phụ nữ nằm trong bộ hồ sơ được phe Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo tỉ phú Bill Gates, ông gặp ông Epstein vào năm 2011 và nhiều lần ăn tối chung trong 3 năm tiếp theo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa từng đến hòn đảo của ông Epstein ở Caribbean và không có quan hệ với người phụ nữ nào.

"Mối quan tâm của tôi luôn là vì ông ấy quen rất nhiều người giàu và ông ấy nói có thể thuyết phục họ tài trợ cho y tế toàn cầu. Nhìn lại thì đó là ngõ cụt", ông Gates nói. Ông Gates, từng là người giàu nhất thế giới, đã đóng góp nhiều cho những dự án từ thiện toàn cầu.

Thái tử phi Na Uy vướng tai tiếng liên quan tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Bà Melinda French Gates, vợ cũ của ông Bill Gates, trả lời phỏng vấn đài NPR rằng số hồ sơ đó gợi nhắc về "những ký ức của một khoảng thời gian rất đau đớn trong cuộc hôn nhân". "Đối với tôi, thật sự khó khăn mỗi khi những chi tiết đó xuất hiện lại. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ về điều tôi chưa thể biết hết, những câu hỏi đó dành cho những người đó và chồng cũ của tôi. Họ cần trả lời cho những điều đó, không phải tôi", bà Melinda nói. Hai vợ chồng bà ly hôn vào năm 2021. Ông Epstein tự sát trong tù vào năm 2019.