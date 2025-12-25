Mỹ phát hiện hơn 1 triệu tài liệu mới nghi liên quan tỉ phú ấu dâm

Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu công bố các hồ sơ từ cuộc điều tra về ông Jeffrey Epstein, một nhà tài chính giàu có đã chết trong nhà tù ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên.

Hình ảnh tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ẢNH: REUTERS

Đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein được quốc hội thông qua vào tháng trước và được Tổng thống Donald Trump ký thành luật, quy định việc công bố tất cả các hồ sơ Epstein trước ngày 19.12.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã không đáp ứng được thời hạn. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche biện minh rằng sự chậm trễ là do phải tỉ mỉ biên tập lại danh tính của các nạn nhân của ông Epstein trong các hồ sơ.

Ngày 24.12, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực phía nam New York và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã "phát hiện thêm hơn 1 triệu tài liệu nữa có khả năng liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein". Bộ Tư pháp đánh giá sẽ cần "vài tuần nữa" để phân loại và biên tập lại các tài liệu mới.

"Chúng tôi có các luật sư đang làm việc suốt ngày đêm để xem xét và thực hiện việc biên tập lại theo yêu cầu pháp lý nhằm bảo vệ các nạn nhân, và chúng tôi sẽ công bố các tài liệu sớm nhất có thể. Do khối lượng tài liệu quá lớn, quá trình này có thể mất thêm vài tuần nữa", Bộ Tư pháp Mỹ thông báo trên mạng xã hội X.

Thông báo đưa ra ngay đêm Giáng sinh đã gây phản ứng dữ dội từ phía các nghị sĩ Mỹ, những người vốn chỉ trích cách xử lý của Bộ Tư pháp về vụ việc, theo CNBC.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ Hạ viện, cáo buộc Nhà Trắng che đậy nhằm bảo vệ những đồng phạm của Epstein và người quyền lực đã lạm dụng các phụ nữ và bé gái. "Thật quá đáng khi Bộ Tư pháp lưu lại trái phép hơn 1 triệu tài liệu mà không công bố", ông Garcia nói và kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều trần trước quốc hội.

Cùng ngày, nhóm 12 nghị sĩ từ cả hai chính đảng viết thư gửi quyền Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Don Berthiaume, cáo buộc Bộ Tư pháp vi phạm luật minh bạch hồ sơ Epstein. Các nghị sĩ cho rằng Bộ Tư pháp đã giữ lại hồ sơ, chỉ công bố tài liệu đã công khai và biên tập các tài liệu khác đến mức nhiều người đặt ra câu hỏi nghiêm túc rằng liệu bộ có đang áp dụng phù hợp những ngoại lệ hạn chế cho việc biên tập mà đạo luật cho phép.

Nhóm nghị sĩ đề nghị quyền Tổng thanh tra thực hiện cuộc điều tra bởi ông có quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu.