Ông Trump từng 8 lần đi máy bay riêng của ông Epstein?

Hình ảnh ông Trump và bà Maxwell trong đợt tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 24.12 dẫn đợt tài liệu mới nhất vừa được công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần đi trên máy bay riêng của ông Jeffrey Epstein từ thập niên 1990.

Những tài liệu mới nhất được Mỹ công bố về ông Epstein rất nhiều, trong đó có nhiều phần bị che.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số cáo buộc trong các tài liệu này hoàn toàn sai sự thật.

Chi tiết mới cụ thể nhất trong đợt tài liệu vừa được công bố là một email nội bộ ngày 7.1.2020, trong đó một công tố viên New York cho biết hồ sơ chuyến bay cho thấy ông Trump đã đi 8 lần trên máy bay riêng của ông Epstein từ năm 1993 đến năm 1996 - nhiều hơn số chuyến bay mà các nhà điều tra biết vào thời điểm đó.

Email này cho biết bà Ghislaine Maxwell đã có mặt trên ít nhất 4 chuyến bay đó. Bà Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì các tội danh bao gồm buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Một ngăn kéo chứa các tài liệu liên quan ông Epstein ẢNH: REUTERS

Trong email còn đề cập một chuyến bay chỉ có ông Epstein, ông Trump và một người 20 tuổi không rõ danh tính, cùng với 2 chuyến bay khác liên quan những phụ nữ được mô tả là nhân chứng tiềm năng trong vụ án bà Maxwell.

Một email mới được công khai cho biết có người khi xem xét dữ liệu thu được từ điện thoại di động của ông Steve Bannon, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã tìm thấy "hình ảnh của ông Trump và bà Maxwell".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội năm 2024, ông Trump nói rằng ông "chưa bao giờ ở trên máy bay của ông Epstein, hay ở hòn đảo ngu ngốc của ông ta".

Ảnh ông Trump trong hồ sơ Epstein được đăng lại sau khi bị rút

Email của công tố viên không hề cáo buộc Tổng thống Donald Trump phạm bất kỳ tội gì. Nhà Trắng không đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về email này.

Ông Trump quen biết ông Epstein trong thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Ông Trump cho biết mối quan hệ của họ kết thúc vào giữa thập niên 2000 và ông chưa bao giờ biết về hành vi lạm dụng tình dục của cố tỉ phú này.

Ông Epstein là một tỉ phú với nhiều mối quan hệ cấp cao và đã chết trong buồng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Trước đó, ông Epstein từng bị các cơ quan liên bang ở Florida điều tra vào những năm 2000, nhưng cuộc điều tra đó kết thúc bằng một thỏa thuận miễn truy tố và một bản nhận tội đối với cáo buộc mại dâm theo luật bang vào năm 2008.

Cái chết của ông Epstein đã dấy lên nhiều thuyết âm mưu rằng vụ án đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên của ông có liên quan một số quan chức, người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp, và ông bị sát hại để bịt đầu mối.

Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 7 đã kết luận ông Epstein đã tự sát và không có bằng chứng ông Epstein giữ danh sách những cái tên trong đường dây môi giới mại dâm.