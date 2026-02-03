Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Clinton đồng ý điều trần vụ hồ sơ Epstein

Bảo Hoàng
03/02/2026 11:05 GMT+7

Vợ chồng ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton đồng ý điều trần trước ủy ban hạ viện Mỹ về mối liên hệ của họ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

"Cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ ra điều trần. Họ mong muốn tạo nên tiền lệ áp dụng cho mọi người", người phát ngôn của vợ chồng Clinton thông báo trên mạng xã hội X ngày 2.2.

Họ sẽ ra điều trần trước Ủy ban giám sát hạ viện Mỹ trong cuộc điều tra liên quan cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Quyết định này được đưa ra sau khi các nghị sĩ tiến hành thủ tục cáo buộc vợ chồng cựu tổng thống tội khinh thường quốc hội.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton xuất hiện tại Đồi Capitol tháng 1.2025

ẢNH: AP

Reuters đưa tin ông Bill Clinton từng có vài lần đi máy bay của ông Epstein sau khi rời nhiệm sở vào đầu thập niên 2000. Ông đã bày tỏ sự hối tiếc về mối quan hệ với ông Epstein và khẳng định không biết về các hoạt động phạm tội của tỉ phú ấu dâm.

Nghị sĩ Cộng hòa James Comer, Chủ tịch Ủy ban giám sát hạ viện, nói rằng gia đình Clinton chưa ấn định ngày tham dự điều trần.

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan tới hoạt động của Epstein. Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng những mối liên hệ trong quá khứ của vợ chồng Clinton, trong đó có vụ ông Bill Clinton sử dụng máy bay riêng của Epstein vào đầu những năm 2000, là đủ cơ sở để yêu cầu điều trần trực tiếp.

Cũng liên quan đến hồ sơ Epstein, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ đạo điều tra khẩn mối liên hệ giữa tỉ phú ấu dâm với cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson. Các tài liệu mới được công bố chỉ ra ông Mandelson khi còn là bộ trưởng phụ trách kinh doanh của chính phủ Anh năm 2009 đã chuyển các báo cáo kinh tế cho ông Epstein, AFP đưa tin ngày 3.2.

Trong khi đó, Na Uy cũng thông báo tạm đình chỉ Đại sứ Mona Juul của nước này tại Jordan, để điều tra mối liên hệ với ông Epstein. Ngoài bà Juul, Công nương Na Uy Mette-Marit và cựu Thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland cũng xuất hiện trong tài liệu về hồ sơ Epstein.

