Vợ chồng ông Clinton đối mặt tội danh khinh thường quốc hội về vụ Epstein

Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 21.1 đã bỏ phiếu cáo buộc ông Clinton và bà Clinton khinh thường quốc hội với tỷ lệ lần lượt là 34-8 và 28-15. Tất cả 25 thành viên thuộc đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đều ủng hộ các biện pháp kết tội khinh thường đối với vợ chồng nhà Clinton, Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại một lễ tang ở Washington D.C ngày 14.5.2025

Ảnh: AFP

Các nghị quyết được Ủy ban Giám sát Hạ viện nêu rõ việc vợ chồng cựu Tổng thống Clinton từ chối tuân thủ trát triệu tập sau 5 tháng thương lượng đã "can thiệp đáng kể" vào cuộc điều tra giám sát và cả hai đều không đưa ra "lý do pháp lý chính đáng".

"Không một nhân chứng nào, dù là cựu tổng thống hay công dân bình thường, được phép cố tình bất chấp trát triệu tập của quốc hội mà không phải chịu hậu quả. Nhưng đó là những gì vợ chồng nhà Clinton đã làm và đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay", Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer nhấn mạnh, theo AFP.

Theo tờ The New York Times, cựu Tổng thống Clinton sẵn sàng cho lời khai có tuyên thệ tại văn phòng của ông ở thành phố New York, nhưng ông Comer đã từ chối lời đề nghị đó.

Cũng theo ông Comer, ông Epstein thăm Nhà Trắng tổng cộng 17 lần trong lúc ông Clinton là tổng thống, và ông Clinton từng sử dụng máy bay riêng của Epstein khoảng 27 lần. Bản thân ông Clinton bày tỏ hối tiếc về quan hệ từng có với tỉ phú ấu dâm Epstein và khẳng định không hề biết gì về các hành vi phạm tội của người này.

Mỹ tìm ra 1 triệu tài liệu mới nghi liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein

Bị cáo Epstein chết trong tù vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và trong lúc chờ xử các cáo buộc buôn bán tình dục. Cái chết của ông Epstein được kết luận là tự sát.

Cuộc bỏ phiếu hôm 21.1 của Ủy ban Giám sát Hạ viện tạo tiền đề cho các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, với đa số là nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa. Kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, vào một ngày chưa được công bố, sẽ quyết định liệu có chính thức buộc tội ông Clinton và bà Clinton khinh thường quốc hội và chuyển hồ sơ vụ việc cho Bộ Tư pháp Mỹ để xem xét khả năng truy tố hình sự hay không.

Tội khinh thường quốc hội là một tội nhẹ có thể bị phạt tù đến 1 năm và phạt tiền đến 100.000 USD, theo Reuters.