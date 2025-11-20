Cựu hiệu trưởng Harvard bị điều tra về quan hệ với tội phạm ấu dâm Epstein

"Các đồng nghiệp của ông ấy sẽ đảm trách 3 buổi học còn lại của các khóa học mà ông ấy đã giảng dạy cùng họ trong học kỳ này, và ông ấy không có kế hoạch giảng dạy trong học kỳ tới", ABC News dẫn lời phát ngôn viên Steven Goldberg của ông Summers.

Cựu Hiệu trưởng Đại học Harvard Larry Summers (phải) và tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Ảnh: AP

Ông Summers, cựu hiệu trưởng Đại học Harvard, cũng sẽ từ chức giám đốc Trung tâm Mossavar-Rahmani về Kinh doanh và Chính phủ tại Trường Harvard Kennedy. Trung tâm này nghiên cứu các vấn đề chính sách trong khu vực công và tư nhân.

"Ông Summers đã quyết định rằng việc ông tạm nghỉ vai trò Giám đốc trong khi Harvard tiến hành đánh giá là vì lợi ích tốt nhất của trung tâm", ông Goldberg nói thêm.

Trước đó vào ngày 19.11, Đại học Harvard thông báo nhà trường đang mở một cuộc điều tra mới về ông Summers và những cá nhân khác thuộc Đại học Harvard có liên quan đến ông Epstein, theo một phát ngôn viên của trường cho ABC News hay.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhanh chóng chấp thuận công bố hồ sơ Epstein

"Trường đang tiến hành xem xét thông tin liên quan đến các cá nhân tại Harvard có trong các tài liệu mới được công bố về Jeffrey Epstein để đánh giá những hành động nào có thể được bảo đảm", Đại học Harvard cho hay trong một tuyên bố với ABC News.

Đại học Harvard cũng đã xem xét lại mối quan hệ của trường với ông Epstein cách đây 5 năm, bao gồm cả những khoản đóng góp của ông Epstein dành cho trường. Ông Epstein đã chết vào năm 2019 khi đang thi hành án tù, nguyên nhân được công bố là tự sát.



Sáng sớm 19.11, công ty công nghệ OpenAI cũng đã ra thông cáo cho hay ông Summers, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, đã từ chức khỏi hội đồng quản trị.

Việc ông Summers từ chức và nghỉ dạy tại Đại học Harvard diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông đưa ra tuyên bố rằng ông "vô cùng xấu hổ" về mối quan hệ của mình với ông Epstein. Các cuộc trao đổi qua email giữa ông Summers và Epstein đã bị Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố vào tuần trước.

Tuy nhiên, không có người thân nào của ông Epstein cáo buộc ông Summers có hành vi sai trái và không có bằng chứng công khai nào cho thấy ông Summers có liên quan đến bất kỳ tội ác nào của Epstein.

Theo báo Harvard Crimson, ông Summers hiện là giảng viên của Harvard. Tuy nhiên, đã có những lời kêu gọi, trong đó có cả từ Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, yêu cầu Đại học Harvard cắt đứt quan hệ với ông này.

Trước đây, có thông tin cho rằng ông Summers đã duy trì mối quan hệ với ông Epstein trong nhiều năm, đặc biệt là trong nhiệm kỳ làm hiệu trưởng Đại học Harvard của ông Summers từ năm 2001 đến năm 2006, theo ABC News.