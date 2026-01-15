Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vợ chồng nhà Clinton từ chối điều trần vụ Epstein

Thụy Miên
Thụy Miên
15/01/2026 05:45 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton từ chối điều trần trước ủy ban Hạ viện Mỹ về mối liên hệ của họ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người tự sát trong tù năm 2019. Lý do là họ cho rằng cuộc điều tra nhằm vào mình có động cơ đảng phái, theo Reuters.

Trong thư gửi cho Hạ nghị sĩ James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, vợ chồng nhà Clinton khẳng định không tham dự cuộc điều trần bất chấp hạn chót yêu cầu trình diện lần lượt vào ngày 13.1 (giờ Washington D.C) cho cựu tổng thống và 14.1 cho cựu ngoại trưởng.

Vợ chồng nhà Clinton từ chối điều trần vụ Epstein - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu Tổng thống Clinton tại Điện Capitol ngày 20.1.2025

Ảnh: AFP

Theo Reuters, ông Comer cho biết ủy ban vào tuần tới sẽ xúc tiến quy trình cáo buộc ông Bill Clinton về tội khinh thường quốc hội, động thái có thể dẫn đến cáo buộc hình sự. Về phần bà Hillary Clinton, người phát ngôn ủy ban cho hay nếu bà không đồng ý điều trần đúng hạn, quy trình tương tự cũng được khởi động.

Trong khi đó, ông bà Clinton cho hay đã cố gắng cung cấp "thông tin ít ỏi" mà họ có để hỗ trợ nỗ lực điều tra. Hai người cũng cáo buộc ông Comer cố tình chuyển hướng sự chú ý lẽ ra phải tập trung vào chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bị cáo Epstein chết trong tù vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump tại Nhà Trắng và trong lúc chờ xử các cáo buộc buôn bán tình dục. Cái chết của người này được kết luận là tự sát.

Mỹ tìm ra 1 triệu tài liệu mới nghi liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein

Ngược lại, Chủ tịch Comer cho rằng "đa số người Mỹ" muốn ông Bill Clinton trả lời những câu hỏi về mối quan hệ với Epstein. Theo ông Comer, Epstein thăm Nhà Trắng tổng cộng 17 lần trong lúc ông Clinton là tổng thống, và ông Clinton từng sử dụng máy bay riêng của Epstein khoảng 27 lần.

Bản thân ông Clinton bày tỏ hối tiếc về quan hệ từng có với tỷ phú ấu dâm và khẳng định không hề biết gì về các hành vi phạm tội của người này. Đến nay không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cựu tổng thống Mỹ dính líu hoạt động buôn bán tình tục của Epstein. "Chẳng ai cáo buộc ông Bill Clinton làm điều gì sai trái. Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi", ông Comer nói.

Báo The Guardian dẫn lời bà Sara Guerrero, người phát ngôn của đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện, nói rằng việc hợp tác với Quốc hội là điều quan trọng và ủy ban nên tiếp tục làm việc với đội ngũ ông Clinton để thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhằm phục vụ cuộc điều tra.

Tháng 11 năm ngoái, bất chấp sự phản đối của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội và Tổng thống Donald Trump, Điện Capitol đã thông qua nghị quyết công bố toàn bộ hồ sơ có được về Epstein với hạn chót hoàn tất vào ngày 19.12.2025. Sau đó, một số bức ảnh chụp ông Trump và ông Clinton lần lượt được công khai.

Hiện Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa hoàn thành việc công bố các hồ sơ liên quan. Đến tuần trước, các nghị sĩ đề nghị thẩm phán liên bang chỉ định một đặc phái viên để đảm bảo tất cả các tài liệu phải được công bố đầy đủ và nhanh chóng.

Bà Hilary Clinton bất ngờ nêu khả năng đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump

Bà Hilary Clinton bất ngờ nêu khả năng đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ cảm kích trước việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để ngỏ khả năng đề cử ông chủ Nhà Trắng cho giải Nobel Hòa bình nếu ông có thể đàm phán thành công để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Trump chỉ đạo điều tra nghi vấn ông Clinton liên quan tội phạm ấu dâm Epstein

Cựu Tổng thống Clinton xuất hiện nhiều lần trong tài liệu về tội phạm ấu dâm Epstein

Xem thêm bình luận