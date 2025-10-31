Ông Andrew mất tước hiệu Hoàng tử Anh

Hãng AP ngày 31.10 dẫn thông cáo từ Điện Buckingham nêu rằng Vua Charles III của Anh đã bắt đầu quy trình xóa tước hiệu của ông Andrew. Giờ đây, ông sẽ không còn được gọi là Hoàng tử Andrew, mà sẽ biết đến với tên gọi Andrew Mountbatten Windsor.

Ông Andrew cũng bị buộc rời khỏi dinh thự Royal Lodge gần Lâu đài Windsor. Động thái trên từ Hoàng gia Anh được đưa ra sau khi ông Andrew hồi giữa tháng 10 đã từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, bao gồm Công tước xứ York.

Hoàng tử Andrew (trái) và Vua Charles III tại một sự kiện hoàng gia ở London, Anh hồi tháng 9 ẢNH: AP

Ông đang được chú ý sau khi xuất hiện nhiều nghi vấn về quan hệ của ông với cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và những bê bối lạm dụng tình dục. Những rắc rối pháp lý của của Hoàng tử Andrew bắt đầu được công khai sau khi ông phải đối mặt với vụ kiện lạm dụng tình dục năm 2015 từ bà Virginia Giuffre.

Theo đó, bà Giuffre cáo buộc cố tỉ phú Epstein đã buôn bán tình dục và ép bà quan hệ tình dục với bạn bè của ông, bao gồm cả ông Andrew, vào năm 2001 khi bà chưa đủ tuổi. Bà Giuffre đã tự sát hồi tháng 4. Trong cuốn hồi ký của bà được ra mắt tuần trước, bà Giuffre đã nêu thêm những cáo buộc ông Andrew lạm dụng tình dục.

Ông Andrew ẢNH: AP

Điện Buckingham ngày 30.10 cho hay động thái với Hoàng tử Andrew là cần thiết, dù thực tế ông đã phủ nhận các cáo buộc. Các danh hiệu được phong cho ông Andrew cũng bị tước bỏ, gồm Huân chương Garter và Đại hiệp sĩ của Huân chương Hoàng gia Victoria. The Guardian cho hay ông Andrew dự kiến sẽ chuyển đến một bất động sản tại điền trang Sandringham.

Ông Andrew cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về mối liên hệ của ông với một điệp viên bị cáo buộc là người Trung Quốc.