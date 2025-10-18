Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vương tử Andrew bỏ tước hiệu hoàng gia giữa bê bối với tỉ phú ấu dâm Epstein

Trí Đỗ
18/10/2025 09:58 GMT+7

Vương tử Andrew của Anh sẽ từ bỏ các danh hiệu hoàng gia, bao gồm Công tước xứ York, sau khi xuất hiện những nghi vấn mới về mối quan hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

"Sau khi thảo luận với nhà vua và các thành viên trong gia đình, chúng tôi thống nhất rằng những cáo buộc kéo dài nhằm vào tôi đang làm sao nhãng công việc của Bệ hạ và Hoàng gia", Vương tử Andrew cho biết trong tuyên bố do Cung điện Buckingham công bố ngày 17.10.

"Với sự đồng thuận của nhà vua, tôi cảm thấy đã đến lúc phải tiến thêm một bước. Tôi sẽ không sử dụng bất kỳ danh hiệu hoặc vinh dự nào đã được ban tặng cho mình nữa", CNN dẫn lời ông Andrew nói.

Hoàng tử Andrew bỏ tước hiệu hoàng gia giữa bê bối với tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 1.

Vương tử Andrew của Anh tại London ngày 6.5.2023

ẢNH: REUTERS

Theo nguồn tin hoàng gia, Hoàng tử William và các thành viên khác của gia đình đã được tham khảo ý kiến trước quyết định này. Vương tử Andrew cũng sẽ không tham dự các lễ kỷ niệm Giáng sinh cùng Hoàng gia.

Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh Vương tử Andrew đối mặt với áp lực ngày càng lớn về mối liên hệ với cố tỉ phú Epstein và một điệp viên Trung Quốc. Ông Andrew đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc.

Vị vương tử nhắc lại rằng ông "mạnh mẽ" phủ nhận những cáo buộc chống lại mình.

Ông Andrew đã rút khỏi đời sống công chúng từ năm 2019, sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với BBC News về mối quan hệ với cố tỉ phú Epstein. 

Đảng Dân chủ công bố thư nghi do ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Những rắc rối pháp lý của của Vương tử Andrew bắt đầu được công khai sau khi ông phải đối mặt với vụ kiện lạm dụng tình dục năm 2015 từ bà Virginia Giuffre.

Theo đó, bà Giuffre cáo buộc cố tỉ phú Epstein đã buôn bán tình dục và ép bà quan hệ tình dục với bạn bè của ông, bao gồm cả Vương tử Andrew, vào năm 2001 khi bà chưa đủ tuổi.

Bà Giuffre cho biết đã bị lạm dụng tại hòn đảo riêng của cố tỉ phú Epstein ở Quần đảo Virgin (Mỹ), và nhiều địa điểm khác. Vương tử Andrew phủ nhận mọi cáo buộc, song năm 2022 đã đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án với bà Giuffre, song điều khoản không được tiết lộ, theo Reuters.

Hoàng tử Andrew bỏ tước hiệu hoàng gia giữa bê bối với tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 2.

Vương tử Andrew đứng cạnh bà Virginia Giuffre, người sau này đã kiện ông về lạm dụng tình dục. Ảnh do tòa án cung cấp

ảnh: AFP

Sau vụ kiện, ông bị tước bỏ các danh hiệu quân sự và chức vụ trong nhiều tổ chức từ thiện. Tình bạn giữa ông Andrew và ông Epstein kết thúc năm 2011, sau khi vị cố tỉ phú này đe dọa kiện vợ cũ của ông Andrew.

Vương tử Andrew cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về mối liên hệ của ông với một điệp viên bị cáo buộc là người Trung Quốc.

