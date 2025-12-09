Các con của Hoàng tử Harry sắp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles III

Theo tờ US Sun hôm 8.12, Ủy ban Điều hành An ninh Hoàng gia và Nhân vật quan trọng (RAVEC) của Anh đang tiến hành đánh giá toàn diện về chế độ bảo vệ dành cho Hoàng tử Harry, nhằm xác định lại mức độ đe dọa đối với anh. Chính phủ Anh đã thu thập thông tin từ đội ngũ của Harry và từ lực lượng cảnh sát. Kết luận sẽ được công bố vào tháng tới.

Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet chuẩn bị được trở lại Anh thăm ông nội

Người phát ngôn của chính phủ Anh chia sẻ với tạp chí People rằng hệ thống an ninh dành cho các đối tượng cần bảo vệ luôn được thiết kế nghiêm ngặt và phù hợp. Họ nhấn mạnh rằng chính phủ có chính sách không tiết lộ chi tiết những biện pháp này, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống và sự an toàn của cá nhân liên quan.

Các con của Harry có thể sớm tái ngộ ông nội nếu quá trình đánh giá an ninh hoàn tất thuận lợi Ảnh: Alexi Lubomirski

Vào tháng 5, Hoàng tử Harry đã thua trong nỗ lực kháng cáo nhằm đảo ngược quyết định của chính phủ Anh về việc chấm dứt chế độ an ninh được tài trợ công cho anh. Quyết định này được đưa ra sau khi anh rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia và chuyển đến Bắc Mỹ sinh sống.

Sau khi rời hoàng gia, người sáng lập Invictus Games trở nên xa cách với anh trai - Hoàng tử William và cha mình là Vua Charles III. Năm 2023, Harry xuất bản hồi ký Spare và phát hành loạt chương trình trên Netflix phơi bày mâu thuẫn gia đình, khiến rạn nứt ngày càng sâu sắc.

Dù từng nói rằng cha không còn muốn trò chuyện với mình, nhưng Harry và Vua Charles III đã gặp lại nhau lần đầu tiên sau hơn một năm trong chuyến thăm London (Anh) của anh vào tháng 9.2025. Một nguồn tin nói với Us Weekly rằng cuộc gặp có những cái ôm và nước mắt, bầu không khí thực sự chân thành và tích cực.

Kể từ khi chuyển đến Mỹ sinh sống, Harry đã giữ một khoảng cách nhất định với vua cha và anh trai William Ảnh: WireImage

Harry bác bỏ các thông tin cho rằng cuộc đoàn tụ giữa anh và cha mang tính tượng trưng và trang trọng khiến anh cảm thấy như một "khách thăm chính thức" thay vì người thân trong gia đình.

Trước cuộc gặp năm nay, lần gần nhất Harry và nhà vua gặp nhau trực tiếp là vào tháng 2.2024, thời điểm Vua Charles III công bố ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.