Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Các con của Hoàng tử Harry sắp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles III

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
09/12/2025 13:54 GMT+7

Hai con của Hoàng tử Harry và Meghan Markle có thể sớm trở lại Anh trong thời gian tới, mở ra khả năng đoàn tụ với Vua Charles III sau bước tiến mới trong quá trình giải quyết vấn đề an ninh của Công tước xứ Sussex.

Theo tờ US Sun hôm 8.12, Ủy ban Điều hành An ninh Hoàng gia và Nhân vật quan trọng (RAVEC) của Anh đang tiến hành đánh giá toàn diện về chế độ bảo vệ dành cho Hoàng tử Harry, nhằm xác định lại mức độ đe dọa đối với anh. Chính phủ Anh đã thu thập thông tin từ đội ngũ của Harry và từ lực lượng cảnh sát. Kết luận sẽ được công bố vào tháng tới.

Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet chuẩn bị được trở lại Anh thăm ông nội

Người phát ngôn của chính phủ Anh chia sẻ với tạp chí People rằng hệ thống an ninh dành cho các đối tượng cần bảo vệ luôn được thiết kế nghiêm ngặt và phù hợp. Họ nhấn mạnh rằng chính phủ có chính sách không tiết lộ chi tiết những biện pháp này, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống và sự an toàn của cá nhân liên quan.

Các con của Hoàng tử Harry sắp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles III - Ảnh 1.

Các con của Harry có thể sớm tái ngộ ông nội nếu quá trình đánh giá an ninh hoàn tất thuận lợi

Ảnh: Alexi Lubomirski

Vào tháng 5, Hoàng tử Harry đã thua trong nỗ lực kháng cáo nhằm đảo ngược quyết định của chính phủ Anh về việc chấm dứt chế độ an ninh được tài trợ công cho anh. Quyết định này được đưa ra sau khi anh rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia và chuyển đến Bắc Mỹ sinh sống.

Sau khi rời hoàng gia, người sáng lập Invictus Games trở nên xa cách với anh trai - Hoàng tử William và cha mình là Vua Charles III. Năm 2023, Harry xuất bản hồi ký Spare và phát hành loạt chương trình trên Netflix phơi bày mâu thuẫn gia đình, khiến rạn nứt ngày càng sâu sắc.

Dù từng nói rằng cha không còn muốn trò chuyện với mình, nhưng Harry và Vua Charles III đã gặp lại nhau lần đầu tiên sau hơn một năm trong chuyến thăm London (Anh) của anh vào tháng 9.2025. Một nguồn tin nói với Us Weekly rằng cuộc gặp có những cái ôm và nước mắt, bầu không khí thực sự chân thành và tích cực.

Các con của Hoàng tử Harry sắp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles III - Ảnh 2.

Kể từ khi chuyển đến Mỹ sinh sống, Harry đã giữ một khoảng cách nhất định với vua cha và anh trai William

Ảnh: WireImage

Harry bác bỏ các thông tin cho rằng cuộc đoàn tụ giữa anh và cha mang tính tượng trưng và trang trọng khiến anh cảm thấy như một "khách thăm chính thức" thay vì người thân trong gia đình.

Trước cuộc gặp năm nay, lần gần nhất Harry và nhà vua gặp nhau trực tiếp là vào tháng 2.2024, thời điểm Vua Charles III công bố ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Tin liên quan

Lý do Hoàng tử Harry - Meghan Markle bị xóa khỏi ảnh tiệc nhà Kardashian

Lý do Hoàng tử Harry - Meghan Markle bị xóa khỏi ảnh tiệc nhà Kardashian

Việc hình ảnh vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle bất ngờ bị xóa khỏi loạt ảnh tiệc sinh nhật của bà Kris Jenner trở thành đề tài gây xôn xao nhiều ngày qua. Mới đây, tạp chí People đã hé lộ lý do.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle có nguy cơ bị tước bỏ danh hiệu?

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng tử Harry vua Charles III william Meghan Markle Hoàng gia Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận