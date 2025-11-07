Hoàng tử Harry và Meghan Markle có nguy cơ bị tước bỏ danh hiệu?

Trong cuộc trao đổi với Daily Mail hôm 6.11, Megyn Kelly cho rằng việc tước bỏ tước hiệu của nhà Sussex là điều nên diễn ra càng sớm càng tốt. "Tôi tin rằng khi William lên ngôi, dù là bao nhiêu năm nữa, anh ấy sẽ tước bỏ danh hiệu hoàng gia của họ. Và việc đó nên được thực hiện ngay lập tức", Megyn Kelly nói.

Thiện cảm dành cho vợ chồng Harry - Meghan Markle bị sụt giảm nghiêm trọng

Theo bà Megyn Kelly, vợ chồng Harry và Meghan Markle chỉ nghĩ về bản thân và ngày càng mất thiện cảm trong mắt công chúng Anh và cả Mỹ: "Họ không còn được ai quan tâm hay ủng hộ. Mọi người đã thấy họ bị la ó tại trận đấu bóng chày World Series vừa rồi. Đó là sự thật". Hồi tháng 10, cặp đôi Hoàng gia Anh xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động Dodgers (California, Mỹ) trong trận đấu World Series và bị khán giả huýt sáo phản đối.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry có thể mất danh hiệu hoàng gia giống như người chú Andrew Ảnh: Instagram meghan

Meghan Markle và Harry còn gây tranh cãi vì được xếp ngồi hàng ghế đầu, thậm chí ở vị trí nổi bật hơn cả huyền thoại bóng rổ Los Angeles Lakers - Magic Johnson và cựu danh thủ ném bóng Sandy Koufax của Dodgers. Sự việc gây bức xúc hơn khi Meghan Markle bị cáo buộc dàn dựng một video chúc mừng chiến thắng của đội Dodgers.

Bàn về việc nhà Sussex tiếp tục sử dụng danh hiệu hoàng gia sau khi rời Anh, bà Megyn Kelly cho rằng: "Meghan Markle đang tận dụng danh vị Hoàng gia Anh để gây chú ý tại Mỹ. Điều này thật vô lý khi chính cô ấy từng cáo buộc gia đình này phân biệt chủng tộc".

Hoàng tử Harry và Markle Markle đã bị chỉ trích vì được đối xử ưu ái tại một trận đấu bóng chày gần đây Ảnh: IXOLA

Các nguồn tin trong cung điện trước đó từng nói với Page Six rằng họ không ngạc nhiên nếu Hoàng tử Harry bị tước bỏ danh hiệu, đặc biệt sau khi chính trị gia Anh - Rachael Maskell tái đề xuất cho phép Quốc vương tước bỏ các danh vị thừa kế.

"Nếu dự luật đó được thông qua, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Harry là người tiếp theo. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu William làm điều đó... Anh ấy không phải người thù vặt, nhưng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhất là khi bị người thân cận phụ lòng", một nguồn tin từ hoàng gia cho biết.

Cặp đôi rời Hoàng gia Anh vào năm 2020 và đồng ý không sử dụng tước hiệu HRH - His/Her Royal Highness cho mục đích thương mại Ảnh: graziadaily

Đáng chú ý, trong một cuộc thăm dò ý kiến trên Daily Mail, phần lớn độc giả bày tỏ quan điểm rằng đã đến lúc tước bỏ danh hiệu của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Kết quả cho thấy 93% người tham gia bình chọn, tương đương 32.058 phiếu đồng ý rằng Harry và Meghan Markle nên bị tước danh hiệu.

Chỉ 4% số người được hỏi (1.355 phiếu) cho rằng cặp đôi không nên bị tước bỏ danh vị. Trong khi đó, 3% còn lại (924 phiếu) chọn phương án thỏa hiệp rằng họ có thể giữ danh hiệu nếu công khai xin lỗi Hoàng gia Anh.

Tính đến thời điểm cuộc thăm dò được ghi nhận, đã có 34.337 độc giả tham gia bỏ phiếu, phản ánh rõ mức độ chia rẽ trong công chúng, đồng thời cho thấy phần đông dư luận tại Anh và quốc tế đang ngày càng chán ghét vợ chồng Sussex.