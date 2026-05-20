Meghan Markle bất ngờ tung loạt ảnh cưới chưa từng công bố

Vợ chồng Công tước xứ Sussex hiện đã rời hoàng gia Anh và xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ cùng hai con Ảnh: Reuters

Ngày 19.5 (giờ địa phương), Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle (44 tuổi) khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải hai loạt ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân nhằm kỷ niệm 8 năm ngày cưới với Hoàng tử Harry (41 tuổi).

Đáng chú ý, rất nhiều khoảnh khắc trong số này chưa từng được công bố trước đây, ghi lại trọn vẹn về bộ trang phục dạ tiệc hoàng gia của cô.

"Tám năm trước vào ngày này…", Meghan viết lời chú thích ngắn gọn cho bức ảnh ghép đầu tiên gồm 12 khung hình đen trắng và màu. Đây là những thước phim ghi lại khoảnh khắc cặp đôi đang say sưa hòa mình vào điệu nhảy đầu tiên với tư cách là vợ chồng tại Frogmore House (Windsor) vào ngày 19.5.2018.

Chiếc váy cưới thứ hai gây sốt của Meghan Markle

Trong lễ cưới chính thức diễn ra ban ngày tại Lâu đài Windsor, Meghan Markle từng diện chiếc váy cổ thuyền tay lỡ thanh lịch do Clare Waight Keller thiết kế. Tuy nhiên, đối với bữa tiệc tối dành riêng cho 200 bạn bè thân thiết và các thành viên gia đình do Vua Charles chủ trì, cô dâu gốc California (Mỹ) đã chọn phong cách gọn gàng và gợi cảm hơn.

Đó là chiếc váy dạ hội lụa màu trắng tinh khôi với phần cổ yếm cao và lưng hở tinh tế đến từ thương hiệu Anh quốc Stella McCartney. Trả lời phỏng vấn đài BBC sau đám cưới hoành tráng năm 2018, nhà thiết kế Stella McCartney tiết lộ hai bên đã hợp tác rất chặt chẽ để tạo nên bộ trang phục này.

"Vai trò mà Meghan đảm nhận tại hoàng gia vốn rất nghiêm túc và tôi biết cô ấy gánh vác trọng trách lớn. Nhưng tôi nghĩ khoảnh khắc dạ tiệc cuối ngày là lúc cô ấy có thể suy ngẫm về một khía cạnh khác của bản thân, nơi tràn ngập niềm vui...", nữ thiết kế chia sẻ.

Để hoàn thiện vẻ ngoài phóng khoáng, Nữ công tước lựa chọn kiểu tóc búi cao do nhà tạo mẫu tóc Hollywood Serge Normant thực hiện, kết hợp cùng đôi bông tai dáng dài và đôi giày cao gót bằng satin của thương hiệu Aquazurra có phần đế màu xanh nhạt độc đáo.

Chiếc váy lụa trắng hở lưng, nổi bật trong loạt ảnh cưới được Meghan Markle đăng tải trên Instagram cá nhân Ảnh: Chụp màn hình Instagram Meghan

8 năm thăng trầm của Hoàng tử Harry và Meghan Markle

Được biết, cặp đôi hoàng gia đã cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Land of 1.000 Dances của huyền thoại Wilson Pickett. Trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan phát sóng năm 2022 trên nền tảng Netflix, Meghan từng chia sẻ về khoảnh khắc này: "Đó là điệu nhảy đầu tiên của chúng tôi. Mọi thứ cứ xoay tròn như một cơn lốc, thật tuyệt vời và vui nhộn".

Chia sẻ với People về không khí đêm tiệc năm ấy, một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Đó thực sự là một bữa tiệc khiêu vũ lớn. Mọi người đều cởi bỏ sự trang nghiêm, thoải mái và vui vẻ hết mình. Một đêm hội đúng nghĩa, hoàn toàn tự do và không hề có bất kỳ sự gò bó nào của lễ nghi".

Sau đám cưới thế kỷ, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex lần lượt đón hai thiên thần nhỏ là Hoàng tử Archie (sinh năm 2019) và Công chúa Lilibet (sinh năm 2021).

Đầu năm 2020, cặp đôi chính thức thông báo rút lui khỏi các vị trí cấp cao của hoàng gia Anh và chuyển sang định cư tại Mỹ để xây dựng cuộc sống độc lập.