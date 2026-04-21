Lời tri ân của Vua Charles III nhân sinh nhật 100 tuổi Nữ hoàng Elizabeth II

Trong đoạn video được ghi hình tại thư viện cũ của Nữ hoàng Elizabeth II ở Lâu đài Balmoral - nơi yêu thích và cũng là nơi bà qua đời vào ngày 8.9.2022, Vua Charles III đã ca ngợi sự tận tụy, tính kiên định và lòng trung thành tuyệt đối của mẹ mình trong suốt gần một thế kỷ đầy biến động, Daily Mail đưa tin ngày 21.4.

Tuy nhiên, vị vua 77 tuổi cũng đề cập đến bối cảnh thế giới đầy bất ổn hiện nay, thời điểm mà Hoàng gia Anh cũng phải đối mặt với không ít thử thách.

Vua Charles III đã có bài phát biểu xúc động tưởng nhớ người mẹ yêu quý của mình - cố Nữ hoàng Elizabeth II, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của bà Ảnh: PA Wire

Thông điệp xúc động của Vua Charles III dành cho mẹ mình

Thời gian gần đây, di sản của cố Nữ hoàng cũng bị đặt dấu hỏi vì liên quan đến cách bà xử lý vấn đề của con trai mình là cựu Hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor, người đang vướng nhiều cuộc điều tra do mối quan hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đồng thời ông từng bị bắt giữ vào đầu năm 2026 vì các cáo buộc liên quan đến hành vi sai phạm trong công vụ.

"Có lẽ nhiều điều trong thời đại chúng ta đang sống sẽ khiến bà vô cùng trăn trở, nhưng tôi luôn vững tin vào niềm tin của bà rằng điều thiện cuối cùng sẽ chiến thắng và một bình minh tươi sáng không bao giờ ở quá xa", Vua Charles III chia sẻ.

Cung điện Buckingham từ chối bình luận chi tiết hơn, chỉ cho biết đây là sự thừa nhận về những thách thức toàn cầu mà nhà vua tin rằng có thể khiến cố Nữ hoàng lo lắng. Những vấn đề đó có thể bao gồm xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông, cũng như các vấn đề xã hội trong nội bộ Vương quốc Anh.

Nhà vua đã dành nhiều lời ca ngợi về sự tận tụy và lòng kiên định của Nữ hoàng Elizabeth II trong suốt hơn 70 năm trị vì Ảnh: WireImage

Chào đời vào lúc 2 giờ 40 sáng 21.4.1926 tại London (Anh), Nữ hoàng Elizabeth II khi đó đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng, sau chú là Edward VIII và cha là Hoàng tử Albert.

Bước ngoặt của cuộc đời bà xảy ra vào năm 1936 khi Vua George V qua đời, Edward VIII lên ngôi nhưng sau đó thoái vị để kết hôn với Wallis Simpson. Cha của Elizabeth lên ngôi trở thành Vua George VI và bà trở thành người thừa kế.

Dù từng kỳ vọng bà sẽ có tuổi thọ dài hơn nữa, nhưng Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời năm 2022, hưởng thọ 96 tuổi.

Trong tuần lễ sinh nhật này, các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh sẽ tham gia nhiều hoạt động tưởng niệm cuộc đời và di sản của bà, bao gồm việc xem xét thiết kế đài tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại London (Anh), trước khi tổ chức buổi tiếp đón tại Cung điện Buckingham.

Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II thời trẻ. Bà đã sống một cuộc đời tận tụy, gắn bó trọn vẹn với nghĩa vụ hoàng gia Ảnh: Cecil Beaton

Trong thông điệp được gửi qua video, Nhà vua chia sẻ: "Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người mẹ kính yêu, gia đình tôi cùng nhau nhìn lại cuộc đời bà, tưởng nhớ sự ra đi của một vị quân vương có ảnh hưởng sâu sắc, đồng thời trân trọng những giá trị bền vững mà bà để lại".

Ông nhấn mạnh rằng lời hứa phụng sự trọn đời của Nữ hoàng đã định hình thế giới xung quanh và chạm đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung.

Nhà vua cũng gợi nhớ những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ của mẹ mình, từ nụ cười, lời nói ấm áp đến hình ảnh đáng yêu khi bà xuất hiện cùng bộ phim Paddington Bear trong những tháng cuối đời.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla tham dự một triển lãm thời trang vinh danh cố Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật bà Ảnh: Reuters

Đề cập đến tình hình thế giới hiện tại, ông kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, dựa trên hòa bình, công lý và thịnh vượng. Khép lại bài phát biểu, nhà vua xúc động nói: "Cầu Chúa phù hộ cho mẹ, người mẹ yêu dấu. Mẹ sẽ mãi ở trong trái tim và lời cầu nguyện của chúng con".

Song song đó, chính phủ Anh đã công bố thêm chi tiết về đài tưởng niệm cố Nữ hoàng tại trung tâm London (Anh), bao gồm tượng của bà và Hoàng thân Prince Philip. Thủ tướng Anh - Keir Starmer nhấn mạnh rằng công trình này sẽ là nơi để các thế hệ tương lai tưởng nhớ một triều đại phi thường.

Ngoài ra, một tổ chức từ thiện mang tên Queen Elizabeth Trust cũng được thành lập nhằm tiếp nối di sản phụng sự cộng đồng của bà.

Cùng thời điểm, Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã tham quan triển lãm Queen Elizabeth II: Her Life in Style tại Cung điện Buckingham, nơi trưng bày hơn 300 trang phục và phụ kiện của cố Nữ hoàng, nhiều trong số đó là lần đầu tiên được công bố trước công chúng.

Triển lãm không chỉ tái hiện phong cách thời trang mang tính biểu tượng của Nữ hoàng Elizabeth II mà còn gợi lại nhiều ký ức sâu sắc đối với Nhà vua, khắc họa rõ nét hình ảnh một vị quân chủ tận tụy suốt gần một thế kỷ.