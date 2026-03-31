Giữa bạo bệnh, Vua Charles III và con dâu Kate Middleton càng thêm gắn bó

Nhân dịp ra mắt cuốn sách Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era, nhiếp ảnh gia hoàng gia Chris Jackson đã có những chia sẻ thẳng thắn về cách nhà vua và con dâu trở nên gắn bó hơn sau khi cùng lúc nhận chẩn đoán mắc ung thư.

Tình thân giúp chiến thắng bệnh ung thư

"Tôi nghĩ không thể không nhắc đến những gì đã xảy ra với căn bệnh ung thư của nhà vua và Catherine. Trong cuốn sách này, tôi đề cập nhiều đến những thử thách mà Hoàng gia Anh phải đối mặt trong vài năm qua và thật khó tin khi cả hai gần như cùng lúc mắc bệnh", Chris Jackson bộc bạch.

Vua Charles III và Vương phi Kate Middleton đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau để chiến thắng căn bệnh ung thư ẢNH: WIREIMAGE

Với vai trò là nhiếp ảnh gia của Getty Images và luôn túc trực trong các hoạt động của Hoàng gia Anh, Chris Jackson có cơ hội chứng kiến quá trình cả Vua Charles III và Vương phi xứ Wales trở lại với các nghĩa vụ hoàng gia trong trạng thái mạnh mẽ hơn. "Thật đáng kinh ngạc khi thấy họ hồi phục và quay trở lại. Điều đó đã tạo nên làn sóng thiện cảm và năng lượng tích cực rất lớn", nhiếp ảnh gia 46 tuổi chia sẻ.

Theo Chris Jackson, nhà vua đã tái xuất với nguồn năng lượng đáng kinh ngạc: "Có những ngày tôi chỉ theo một lịch trình cùng ông, nhưng sau đó ông tiếp tục tham dự lễ phong tước và rồi là một bữa tiệc tối. Thật sự tôi không hiểu ông làm cách nào để duy trì cường độ đó, bởi điều này đòi hỏi thể lực rất lớn".

Anh cho rằng chính tinh thần cống hiến cho đất nước là động lực giúp Vua Charles III duy trì nhịp độ làm việc cao. "Ông ấy gần như đã vượt qua giai đoạn khó khăn của bệnh tật", Chris Jackson nhận định và mô tả nhà vua "đang ở trạng thái sung sức nhất".

Chris Jackson nhận xét rằng đối với Kate Middleton, gia đình là điều vô cùng quan trọng. Anh nhớ lại chuyến thăm tới Bệnh viện Hoàng gia Marsden cùng Vương phi vào tháng 4.2024, nơi Kate Middleton từng điều trị.

"Đây có lẽ là một trong những chuyến công du hoàng gia ý nghĩa nhất mà tôi từng ghi nhận trong những năm gần đây, bởi giá trị biểu tượng từ chính câu chuyện của cô ấy và sự trở lại đầy ấn tượng. Hiện tại, cô ấy đã trở lại với các hoạt động hoàng gia một cách trọn vẹn", anh nói.

Sự hồi phục sức khỏe của các thành viên Hoàng gia Anh đã mang lại cảm giác an tâm và củng cố niềm tin nơi công chúng Ảnh: Chris Jackson

Theo People, không chỉ là mối quan hệ trong Hoàng gia Anh, Vua Charles III và Vương phi Kate Middleton còn được cho là ngày càng gắn bó sâu sắc hơn khi cùng trải qua biến cố sức khỏe. Theo các nguồn tin, việc cả hai đồng thời đối mặt với ung thư đã tạo nên một sự kết nối đặc biệt, khi họ trở thành "hai bệnh nhân cùng chia sẻ một hành trình chung" và luôn giữ liên lạc, động viên lẫn nhau trong suốt quá trình điều trị.

Thậm chí, nhà vua còn bày tỏ niềm tự hào về sự kiên cường của con dâu, trong khi cả hai nhiều lần gặp gỡ để chia sẻ và hỗ trợ tinh thần, qua đó củng cố mối quan hệ vốn đã thân thiết từ trước.

Vua Charles III (77 tuổi) công bố chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 2.2024. Một tháng sau, Kate Middleton (44 tuổi) cũng cho biết cô đang điều trị hóa trị.

Đến tháng 9.2024, Vương phi hoàn tất quá trình điều trị và 4 tháng sau xác nhận bệnh đã thuyên giảm. Về phần mình, vào tháng 12.2025, Vua Charles III cho biết ông đáp ứng điều trị rất tốt, dù chưa bước vào giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn. Hai tháng sau đó, ông chính thức trở lại các hoạt động trực tiếp của Hoàng gia Anh.

Ngoài ra trong cuốn sách của mình, Chris Jackson cũng chia sẻ thêm về cuộc sống của ba người con của Thái tử William và Kate Middleton trong môi trường hoàng gia, cũng như trải nghiệm làm việc với cặp đôi tai tiếng Meghan Markle và Hoàng tử Harry.