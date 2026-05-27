Bức thư tay hé lộ khác biệt trong hôn nhân của Công nương Diana và Vua Charles

Tờ The Telegraph ngày 26.5 cho biết nhà đấu giá Gorringe's (Anh) thông báo sẽ đem đấu giá một bộ sưu tập hiện vật quý hiếm liên quan đến cố Công nương xứ Wales vào ngày 7.7.2026. Đáng chú ý nhất trong lô hàng là "Bức thư tuần trăng mật" dài ba trang do chính tay Diana viết vào ngày 27.9.1981. Bức thư được viết trên giấy có huy hiệu hoàng gia để gửi cho Katherine Hanbury – một người bạn học cũ của bà tại Trường nữ sinh West Heath.

Vào thời điểm đó, Diana mới 20 tuổi và vừa trải qua hai tháng kết hôn với Thái tử Charles sau "đám cưới thế kỷ". Trái ngược hoàn toàn với những bi kịch, xung đột và đổ vỡ ở giai đoạn sau của cuộc hôn nhân, những dòng chữ thời trẻ của Công nương xứ Wales tràn ngập niềm hạnh phúc và sự ngây thơ.

Trích dẫn nội dung bức thư, tờ The Telegraph cho biết Diana đã hào hứng khoe về chuyến trăng mật của mình: "Chúng tôi đã có một tuần trăng mật tuyệt vời với nắng ấm bất tận và may mắn là biển lặng... Hiện chúng tôi đang ở Scotland cho đến cuối tháng mười. Đó là một điều tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi rất thích được ở ngoài trời cả ngày và ghét London!".

Vua Charles và Công nương Diana trong bộ váy cưới do David và Elizabeth Emanuel thiết kế cùng chiếc vương miện của gia đình Spencer, ngồi trên cỗ xe ngựa mui trần từ nhà thờ St. Paul đến cung điện Buckingham sau lễ cưới của họ vào ngày 29.7.1981 tại London (Anh) Ảnh:: reuters

Ngay sau đó, cô dâu trẻ 20 tuổi không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống tân hôn: "Thật tuyệt vời khi được kết hôn - tôi nghĩ có thể khẳng định điều đó sau hai tháng…!". Khi đề cập đến việc làm quen với những quy tắc nghiêm ngặt trong gia đình hoàng gia, Diana dí dỏm viết: "Đây đúng là chuyện chơi với người lớn!”.

Điềm báo đổ vỡ trong thư tay của Công nương Diana

Dù bức thư ngập tràn cảm xúc tích cực, nhiều chuyên gia hoàng gia cho rằng chi tiết Diana Spencer thú nhận “ghét London” và thích dành cả ngày giữa thiên nhiên ở Balmoral (Scotland) đã phần nào hé lộ những khác biệt sâu sắc trong hôn nhân với Charles III.

Trong khi nhà vua yêu thích nhịp sống hoàng gia và các hoạt động nơi đô thị, Diana lại tìm thấy sự bình yên ở vùng quê thanh vắng. Sự đối lập về lối sống được xem là một trong những nguyên nhân tạo nên những rạn nứt kéo dài, dẫn đến việc cả hai ly thân năm 1992 và chính thức ly hôn vào năm 1996.

Theo chia sẻ với The Times của nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward, trước khi qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris năm 1997, Công nương Diana từng tâm sự rằng bà luôn mong mọi người có thể đọc những bức thư tình giữa mình và Vua Charles III.

Công nương muốn thế giới, đặc biệt là hai con trai (Hoàng tử William và Hoàng tử Harry) biết rằng giữa hai người từng tồn tại một tình yêu sâu đậm và chân thành.

Hoàng tử Charles và Công nương Diana Spencer chụp ảnh chung sau khi công bố lễ đính hôn vào năm 1981 ẢNH: AP

Nhận định về giá trị lịch sử của kỷ vật này, ông Albert Radford - chuyên gia sách và bản thảo tại nhà đấu giá Gorringe's - cho rằng những tư liệu này mang đến góc nhìn hiếm hoi về Công nương Diana ở giai đoạn trước khi bị cuốn vào áp lực hoàng gia và danh vọng. Theo ông, Diana hiện lên như “một người phụ nữ trẻ lơ lửng giữa tình yêu và lịch sử”, vẫn giữ được sự hồn nhiên cùng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu trước khi số phận thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà.

Ngoài bức thư tay, bộ sưu tập do người bạn cũ Katherine Hanbury rao bán còn gồm bốn bức ảnh màu hiếm từ thời đi học của Diana, trong đó có ảnh chụp cùng nữ diễn viên Tilda Swinton, cùng hình ảnh tại lễ tạ ơn tổ chức vào tháng 11.1997 sau khi công nương qua đời. Toàn bộ lô kỷ vật được ước tính có giá từ 5.400 đến 8.000 USD.