Hoạt hình 'Doraemon' vượt mốc 100 tỉ đồng ở phòng vé Việt

Thanh Chi
26/05/2026 16:34 GMT+7

Chưa đầy một tuần công chiếu ở rạp Việt, 'Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển' (Doraemon movie 45) đã thu về hơn 100 tỉ đồng. Tính đến nay, đây là phim ngoại ăn khách nhất phòng vé Việt Nam trong năm 2026.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển là một trong những phim hoạt hình cán mốc 100 tỉ đồng nhanh nhất phòng vé Việt

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến trưa 26.5, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển đã thu về hơn 103 tỉ đồng. Con số ấn tượng này bao gồm doanh thu phim từ lúc chính thức khởi chiếu từ ngày 22.5 và các suất chiếu sớm trước đó. Thành tích này đưa Doraemon movie 45 trở thành phim quốc tế đầu tiên vượt mốc 100 tỉ đồng tại phòng vé Việt Nam trong năm 2026. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi tác phẩm kề cận dịp Quốc tế thiếu nhi và nghỉ hè.

Trước đó, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển đã tạo nên cơn sốt ở phòng vé Việt với các suất chiếu sớm từ ngày 16.5 và nhanh chóng đứng đầu phòng vé khi thu hơn 15 tỉ đồng trong ngày, cắt đứt chuỗi thống trị của loạt phim nội địa trong gần 3 tháng qua. Vừa chính thức khởi chiếu hôm 22.5, "bom tấn" hoạt hình từ Nhật Bản đã vượt mốc 50 tỉ đồng. Hiện phim vẫn "làm mưa làm gió" ở rạp Việt. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, chỉ tính riêng trong ngày 26.5 (đến 14 giờ 30 phút), phần phim hoạt hình Doraemon này đã thu về gần 4,5 tỉ đồng, tiếp tục là phim dẫn đầu phòng vé Việt trong hôm nay.

Phim hoạt hình về Doraemon vẫn luôn có sức hút lớn đối với khán giả Việt Nam. Năm ngoái, phần Doraemon movie 44 cũng "làm mưa làm gió" tại rạp Việt và cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau hơn 1 tuần công chiếu.

Doraemon movie 45 mở ra chuyến phiêu lưu kỳ thú của nhóm bạn Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo và Jaian dưới đáy đại dương

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển là phiên bản làm lại của bộ phim cùng tên ra mắt năm 1983. Phần này xoay quanh câu chuyện Nobita và những người bạn quyết định cắm trại giữa đại dương trong kỳ nghỉ hè theo gợi ý của Doraemon. Nhờ những món bảo bối thần kỳ của Mèo máy, nhóm bạn 5 người tận hưởng những trải nghiệm kỳ thú dưới biển. Họ tình cờ phát hiện một con tàu đắm và gặp chàng trai trẻ bí ẩn El, khám phá ra một thế giới chưa từng được phát hiện dưới đại dương từ đó bắt đầu một cuộc phiêu lưu mạo hiểm…

Trước khi "càn quét" rạp Việt, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển đã tạo nên một cơn "địa chấn" tại quê nhà Nhật Bản khi ra mắt từ cuối tháng 2.2026. Tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé xứ sở hoa anh đào trong 6 tuần đầu tiên trình làng và hiện thu về tổng cộng 25,5 triệu USD (theo Box Office Mojo).

