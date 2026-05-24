Doraemon, Nobita du lịch Việt Nam, thích thú ăn bánh mì, cơm tấm

Doraemon, Doremi, Nobita và Shizuka trong chuyến du lịch Việt Nam ở tập phim vừa lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV ASAHI

Hôm 23.5, tập phim hoạt hình Doraemon đặc biệt mang tên Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam được chiếu tại Nhật Bản và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ ở Việt Nam.

Tập phim dài khoảng 11 phút mở đầu với cảnh Shizuka bày tỏ mong ước một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam và tham gia lễ hội đèn lồng ở Hội An. Ngay sau đó, Nobita hứa sẽ đưa cô bé đến Việt Nam, xem như món quà sinh nhật dành cho bạn thân. Cậu định nhờ Doraemon dùng cánh cửa thần kỳ để khám phá mảnh đất hình chữ S nhưng bảo bối này đang được đưa đi sửa chữa. Cuối cùng, với trợ giúp của Daremi, cả nhóm cũng có thể biến kế hoạch thành hiện thực.

Điểm đến đầu tiên của bộ tứ Doraemon, Nobita, Shizuka và Doremi là thủ đô Hà Nội. Họ cùng dạo quanh Hồ Gươm, ngắm phố phường đông đúc người xe qua lại rồi ghé một cửa hàng thử trang phục Việt Nam. Shizuka, Doremi xinh xắn, dễ trong trong tà áo dài trong khi đôi bạn Doraemon, Nobita đội nón lá. Tất cả hào hứng bắt đầu hành trình khám phá những địa danh tiếp theo.

Các nhân vật thích thú thưởng thức đồ ăn Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV ASAHI

Cả nhóm choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của kỳ quan vịnh Hạ Long, chụp ảnh lưu niệm ở Bưu điện TP.HCM, ngắm cầu Rồng (Đà Nẵng) cuối cùng đặt chân đến điểm đến mơ ước: phố cổ Hội An.

Bốn nhân vật thích thú tận hưởng khung cảnh phố phường lên đèn kỳ ảo, đông đúc khách du lịch, ngắm những ngọn đèn rực rỡ sắc màu được thả xuống sông Hoài. Suốt hành trình, Doremi đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu đến mọi người những thông tin chung về từng điểm đến.

Chuyến du lịch của Doraemon và những người bạn thêm trọn vẹn khi họ được thưởng thức nhiều đặc sản của Việt Nam: bánh mì, cơm tấm, cao lầu… Cả nhóm ăn uống với tâm trạng phấn khích, thích thú, liên tục tấm tắc khen: "Ngon quá" bằng tiếng Việt.

Vừa lên sóng, tập phim đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ chia sẻ những hình ảnh đậm chất Việt Nam trong "vũ trụ Doraemon". Các chi tiết mang nét đặc trưng như phố phường tấp nập xe máy, quán ăn vỉa hè với bàn ghế nhựa, những quầy hàng bán đồ ăn trên phố… được dân tình đem ra "mổ xẻ", khen ngợi nỗ lực của đội ngũ sáng tạo trong việc đưa hình ảnh Việt Nam vào thế giới hoạt hình. Ngoài ra, nhiều người xem tiếc nuối khi hai nhân vật Suneo và Jaian không xuất hiện trong chuyến đi đặc biệt này.

Truyện tranh và hoạt hình Doraemon nổi tiếng tại Nhật Bản, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân vật Doraemon từng được "bổ nhiệm" làm Đại sứ Anime đầu tiên của Nhật Bản vào năm 2008

ẢNH: AFP

Sau khi được chiếu tại Nhật Bản vào ngày 23.5, tập phim hoạt hình Doraemon mang tên Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam dự kiến được phát sóng tại Việt Nam vào ngày 1.6 tới, trên nền tảng POPS Kids.

Truyện tranh và hoạt hình Doraemon sở hữu lượng fan hùng hậu tại Việt Nam. Ngoài tập phim lấy bối cảnh Việt Nam vừa được giới thiệu, phim hoạt hình Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) đang gây sốt phòng vé Việt. Tác phẩm đã thu hút đông đảo khán giả từ những suất chiếu sớm trước khi chính thức ra rạp hôm 22.5 và hiện thu về hơn 88 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam).