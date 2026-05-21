Phim hoạt hình 'Doraemon' lấy bối cảnh Việt Nam gây chú ý

Tập đặc biệt của hoạt hình Doraemon với bối cảnh Việt Nam sắp được lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV ASAHI

Mới đây, Đài TV Asahi (Nhật Bản) tung trailer tập phim hoạt hình Doraemon đặc biệt mang tên Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam. Tập phim đặc biệt được giới thiệu là tập kỷ niệm tháng sinh nhật của Shizuka (tháng 5). Trong đoạn phim "nhá hàng", Shizuka bày tỏ mong muốn được đặt chân đến Việt Nam vào một ngày nào đó. Trước mong ước của bạn thân, Nobita đề nghị: "Hãy biến chuyến đi đến Việt Nam thành món quà sinh nhật của cậu" và định mượn Cánh cửa thần kỳ của Doraemon để biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, bảo bối này đang được đem đi sửa chữa khiến nhóm bạn phải nghĩ cách khác để đến được mảnh đất hình chữ S.

Trailer gây chú ý với hình ảnh Nobita, Doraemon đội nón lá trong khi Shizuka, Doremi mặc áo dài. Nhóm bạn hào hứng khám phá nhiều địa danh nổi tiếng: Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Cầu Rồng (Đà Nẵng), Bưu điện TP.HCM… Nhiều khán giả Việt không khỏi thích thú, phấn khích khi danh lam thắng cảnh Việt Nam được khắc họa một cách dễ thương, gần gũi trong "vũ trụ Doraemon", trở thành một phần quan trọng trong hành trình khám phá thế giới của những nhân vật quen thuộc.

Tập phim Món quà sinh nhật là chuyến du lịch đến Việt Nam dự kiến được ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 23.5 tới. Trong khi đó, hôm 20.5, kênh POPS Kids (Việt Nam) xác nhận phim sẽ được phát sóng trên nền tảng này vào ngày 1.6 tới.

Doraemon quen thuộc với văn hóa đại chúng trong hơn 50 năm qua ẢNH: AFP

Doraemon là bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Fujiko F. Fujio, ra mắt từ năm 1969. Truyện xoay quanh Doraemon - chú mèo máy từ thế kỷ 22 quay ngược thời gian về thế kỷ 20 làm bạn với cậu bé hậu đậu Nobita. Nhờ sự đồng hành của Doraemon với những món bảo bối thần kỳ, Nobita thoát khỏi nhiều rắc rối thường ngày bên cạnh không ít chuyện dở khóc dở cười. Truyện cũng mở ra nhiều cơ chuyến phiêu lưu kỳ thú của nhóm bạn. Ngoài bản truyện tranh với nhiều phiên bản, Doraemon còn được chuyển thể thành hoạt hình, trở thành món ăn tinh thần của nhiều thế hệ thiếu nhi Nhật Bản lẫn châu Á. Tính đến năm 2024, Doraemon đã bán được hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại. Chú mèo máy đến từ tương lai này cũng được coi một trong những biểu tượng văn hóa Nhật Bản, được bổ nhiệm làm "đại sứ hoạt hình" đầu tiên vào năm 2008.

Tại Việt Nam, Doraemon là một trong những bộ truyện ăn khách nhất từ trước đến nay, từng lập kỷ lục 40 triệu bản được bán ra (tính tới năm 2006). Loạt phim hoạt hình Doraemon không chỉ thu hút lượng lớn khán giả trên internet mà các bản phim điện ảnh còn sở hữu doanh thu "khủng" ngoài phòng vé. Cuối tuần qua, phần phim Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu 37 tỉ đồng (theo thống kê từ Box Office Vietnam) từ các suất chiếu sớm. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng trong những ngày tới, nhất là khi đến ngày 22.5 phim mới khởi chiếu chính thức tại Việt Nam và dịp Quốc tế thiếu nhi đang đến gần.