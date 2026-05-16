'Doraemon' và 'Tạm biệt Gohan' soán ngôi phòng vé phim Việt

Gặp lại những món bảo bối kỳ diệu của Doraemon

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, cục diện phòng vé rạp Việt đã có sự thay đổi từ ngày 15.5. Trước đó, các dự án phim nội địa đã thay nhau thống trị vị trí top 1 suốt 87 ngày liên tiếp (tính từ ngày 17.2 đến 15.5), bao gồm các tác phẩm: Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành), Tài (Mai Tài Phến), Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn), Hẹn em ngày nhật thực (Lê Thiện Viễn), Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (Đỗ Quốc Trung) và Heo năm móng (Lưu Thành Luân). Thành tích này suýt lập lại kỷ lục 90 ngày dẫn đầu liên tiếp của phim Việt vào năm ngoái.

Đứng đầu phòng vé hiện tại là bộ phim hoạt hình Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45). Lịch khởi chiếu chính thức vào ngày 22.5 nhưng các suất chiếu sớm (sneak show) trong ngày 16.5 đã tạo nên một cơn sốt vé.

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển mang đến nhiều điểm mới mẻ cả về nội dung, hình ảnh và kỹ thuật làm phim ẢNH: CJ HK

Chỉ tính riêng trong ngày 16.5, chuyến phiêu lưu dưới đại dương của chú mèo máy đã mang về hơn 15 tỉ đồng doanh thu, chễm chệ chiếm ngôi vương phòng vé và được đánh giá là không có đối thủ tại rạp Việt trong mùa hè này. Được biết, phiên bản làm lại này gây choáng ngợp cho người xem bởi kỹ thuật đồ họa hiện đại, tái hiện thế giới "Liên bang Mu" - nền văn minh dưới đại dương tồn tại tách biệt với con người trên mặt đất, lung linh, tráng lệ với những cung điện khổng lồ và mái vòm phát sáng dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Theo Crunchyroll News, trước khi làm mưa làm gió tại Việt Nam, Doraemon Movie 45 đã tạo nên một cú hích lịch sử tại quê nhà Nhật Bản. Tác phẩm đã có chuỗi 6 tuần liên tiếp độc chiếm ngôi vương phòng vé xứ sở hoa anh đào. Tính đến tháng 4.2026, phần phim này đã thu hút gần 3 triệu lượt khán giả và cán mốc doanh thu ấn tượng hơn 3,7 tỉ yên (khoảng 23 triệu USD).

Chú chó Gohan mang 'cơn mưa nước mắt' đến Việt Nam

Xếp ngay sau Doraemon ở vị trí top 2 là bộ phim đến từ Thái Lan - Tạm biệt Gohan. Chính thức khởi chiếu từ ngày 15.5, tác phẩm này lập tức thu về hơn 4 tỉ đồng cùng lượng vé bán ra đạt 23.739 vé trong tổng số 1.261 suất chiếu.

Theo tờ Thairath, Tạm biệt Gohan là một trong những hiện tượng điện ảnh nổi bật nhất của xứ sở Chùa Vàng khi thu về hơn 30 triệu baht ngay trong tuần đầu ra mắt và nhanh chóng chạm mốc tổng doanh thu 80 triệu baht, hiên ngang lọt vào top 2 tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Thái Lan năm 2026.

Ngay sau khi khởi chiếu, Tạm biệt Gohan nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội, liên tiếp lọt vào nhóm những chủ đề phim ảnh được tương tác và thảo luận sôi nổi nhất ẢNH: CJ HK

Tạm biệt Gohan kể về hành trình lưu lạc suốt 10 năm qua nhiều người chủ khác nhau của một chú chó hoang. Bộ phim thẳng thắn khai thác mặt tối của các trại cứu trợ động vật trá hình cùng nỗi đau chia ly khi thú cưng già yếu, mắc bệnh. Trên các diễn đàn mạng xã hội, bộ phim đang nhận được "mưa lời khen" từ khán giả Việt Nam nhờ nội dung chữa lành và diễn xuất chân thật của chú chó nhân vật chính có bộ lông trắng cùng chiếc mũi hồng đặc trưng. Nhiều khán giả để lại bình luận: "Xem trailer đã khóc rồi, vừa đi xem về khóc ướt giường" hay "Khuyến cáo không nên trang điểm khi đi xem vì phim sẽ làm khóc trôi hết lớp nền".

Hiện tại, vị trí thứ ba của phòng vé thuộc về một đại diện quốc tế khác là Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người (Salmokji: Whispering Water) với doanh thu ngày hơn 382 triệu đồng, đồng thời là phim sở hữu số suất chiếu cao nhất thị trường. Kế đến là bom tấn hành động Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử với gần 205 triệu đồng bỏ túi trong ngày.

Sự bùng nổ của loạt phim ngoại đã đẩy các dự án nội địa từng làm mưa làm gió dịp lễ 30.4 vừa qua giảm nhiệt rõ rệt. Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo năm móng lần lượt lùi xuống nhóm dưới với doanh thu ngày đạt hơn 247 triệu đồng và 240 triệu đồng. Dù tốc độ bán vé chậm lại, cả hai vẫn được ghi nhận khi Phí phông đã tiến sát mốc 200 tỉ đồng và Heo năm móng cũng chính thức vượt ngưỡng 100 tỉ đồng tổng doanh thu.