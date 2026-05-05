Vắng Lý Hải trên đường đua, phòng vé Việt dịp lễ 30.4 ra sao?

Thạch Anh
05/05/2026 08:18 GMT+7

Cục diện cuộc cạnh tranh của 5 phim Việt ra mắt trong dịp lễ 30.4 vừa qua khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Dịp lễ 30.4 vừa qua, phòng vé Việt chứng kiến cuộc cạnh tranh của 5 phim Việt gồm: Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8, Trùm SòAnh Hùng. Trong đợt lễ năm nay, Lý Hải không tham gia vào “đường đua”. Vì thế, cuộc so kè của những tác phẩm này khiến khán giả không khỏi tò mò.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn vẫn duy trì sức nóng ở phòng vé

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay thu 279,6 tỉ đồng sau 10 ngày (tính từ 24.4 đến 3.5). “So sánh với cùng kỳ năm ngoái, với mốc thời gian tương tự (ngày 25.4.2025 khi Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ra mắt) đến hết nghỉ lễ (ngày 4.5.2025) doanh thu phòng vé thu được 328 tỉ đồng, nhiều hơn 15% so với năm nay, mà năm ngoái còn không có ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào khoảng giữa như năm nay”, đại diện Box Office Vietnam cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Box Office Vietnam cho rằng nếu thực sự tính những phim ra mắt dịp 30.4, cần cộng thêm doanh số 7 ngày trước đó của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và 2 phim có suất chiếu đặc biệt vào ngày 23.4. Nếu áp dụng cách tính này, con số sẽ tăng lên đáng kể, chắc chắn vượt khi đặt lên bàn cân so với kỳ nghỉ lễ của năm 2025.

“Trong mấy ngày vừa qua tôi sử dụng cách tính này để khẳng định dịp lễ năm nay, khán giả ra rạp nhiều hơn. Cá nhân tôi không nghĩ việc 5 phim cùng ra rạp là bất lợi. Nhiều phim, nhiều lựa chọn, khán giả sẽ ra rạp đông hơn”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.

Heo năm móng được dự đoán cán mốc trăm tỉ trong tuần này

Phim Việt nào dẫn đầu phòng vé dịp lễ?

Trong số 5 phim Việt cạnh tranh tại phòng vé, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung có sức trụ rạp tốt, thậm chí từng có thời điểm quay lại dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua, dù đã ra rạp được 2 tuần. “Do vậy, nếu giả sử tác phẩm này giữ nguyên lịch ra mắt, chưa chắc các phim còn lại đạt được kết quả doanh thu như vậy”, đại diện Box Office Vietnam nhận định. Theo số liệu, phim có Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc hiện đã thu về hơn 178,6 tỉ đồng.

Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Heo năm móngPhí phông: Quỷ máu rừng thiêng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với khoảng cách sít sao. Nếu tính cả kỳ nghỉ lễ, tác phẩm kinh dị có sự tham gia của Ốc Thanh Vân thu về hơn 85,3 tỉ đồng, chiếm 30,5% tổng doanh thu của phòng vé. Đến hiện tại, dự án này đã đạt hơn 93,2 tỉ đồng, được dự đoán sẽ sớm chạm mốc doanh thu trăm tỉ trong tuần này nếu vẫn duy trì phong độ ổn định tại phòng vé.

Thanh Thúy cùng dàn diễn viên tích cực quảng bá Trùm Sò tại các rạp

Trong khi đó, Anh Hùng có sự tham gia của Thái Hòa không thể tạo cơn sốt khi ra rạp. Tác phẩm thu về hơn 35,6 tỉ đồng trong 10 ngày, xếp thứ 3 dựa trên số liệu thống kê của Box Office Vietnam. Vị trí thứ 4 thuộc về Đại tiệc trăng máu 8 với doanh thu kỳ nghỉ lễ là 26,6 tỉ đồng. Thời gian đầu, tác phẩm của Phan Gia Nhật Linh cạnh tranh trực tiếp cùng Heo năm móng Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Nhưng càng về sau, phim có dấu hiệu "đuối sức". 

Trùm Sò thu hơn 13,2 tỉ đồng trong đợt nghỉ lễ, tương đương hơn 138.000 vé bán ra. Thời gian đầu, phim gần như bị lép vế so với các đối thủ ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên sau lời "kêu cứu" của nhà sản xuất Thanh Thúy, tác phẩm này có dấu hiệu bứt phá song chưa đáng kể. 

