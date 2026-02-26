Mỹ nhân phim Việt giờ vàng đón tin vui

Tối 25.2, diễn viên Bích Thủy - gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm qua vai diễn nữ trưởng phòng Yên trong bộ phim truyền hình Những nẻo đường gần xa - chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Thành Nam cùng tấm phim siêu âm, đánh dấu bước ngoặt mới sau gần 2 năm kết hôn.

Bích Thủy thông báo mang thai, được nhiều bạn bè, người hâm mộ chúc mừng ẢNH: FBNV

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: “Trái ngọt cho một tình yêu thật đẹp và hành trình mới của gia đình nhỏ bắt đầu”. Ngay dưới bài đăng, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại rất nhiều bình luận chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm nhỏ của nữ diễn viên.

Bích Thủy sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngoài diễn xuất trong phim truyền hình, hoạt động ở nhà hát kịch, Bích Thủy cũng làm người mẫu ảnh. Cô gây chú ý khi tham gia bộ phim Những nẻo đường gần xa. Đây là dự án dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên. Trước đó, người đẹp 9X từng tham gia Hương vị tình thân nhưng thời lượng xuất hiện không nhiều.

Cuộc sống của Bích Thủy sau khi mang thai

Chia sẻ với chúng tôi về khoảnh khắc biết mình sắp làm mẹ, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết cô và ông xã đều đón nhận thông tin này với tâm thế chủ động. “Cảm xúc của tôi là rất hạnh phúc. Thực tế, đây là kế hoạch mà hai vợ chồng đã mong đợi và chuẩn bị sẵn tinh thần ngay từ khi mới cưới”, cô bộc bạch.

Từ lịch làm việc dày đặc nữ diễn viên 9X chuyển sang tập trung cho sức khỏe và gia đình ẢNH: FBNV

Bích Thủy cho biết sức khỏe hiện tại của cô ổn định. Dù đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng nữ diễn viên Những nẻo đường gần xa may mắn không gặp tình trạng nghén hay khó khăn về thể chất.

Đáng chú ý, nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho ông xã trong việc chăm sóc vợ bầu. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và không am hiểu về bếp núc, anh vẫn thể hiện sự chu đáo bằng những hành động thiết thực. Bích Thủy kể: “Chồng tôi không biết nấu ăn nhưng luôn lo vợ đói. Sáng nào anh cũng dậy từ 6 giờ để mua đồ ăn sáng, đến trưa thì chủ động đặt món. Mọi việc dọn dẹp nhà cửa anh cũng thay tôi làm hết. Từ lúc có bầu, anh ấy chăm tôi từ A đến Z”.

Theo Bích Thủy, ở thời điểm hiện tại, ưu tiên gia đình là lựa chọn hợp lý. Cô nhìn nhận việc tạm ngưng công việc có thể khiến nhịp nghề nghiệp chững lại, song cô chấp nhận điều đó như một phần của giai đoạn mới.

“Tôi nghĩ mình lựa chọn gia đình là chính xác nhất”, nữ diễn viên 9X bày tỏ. Dù vậy, nữ diễn viên không đóng lại khả năng trở lại màn ảnh. Cô cho biết sau khi sinh con và cuộc sống gia đình ổn định, nếu vẫn còn duyên và còn tình yêu với nghề, cô sẽ cân nhắc tái xuất.