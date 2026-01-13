Đạt G hé lộ cuộc sống hôn nhân với cháu nội NSƯT Bảo Quốc

Đạt G vạch ra nhiều dự định sau khi đầu quân về GREAT Entertainment Ảnh: FBNV

Gần đây, thông tin Đạt G “về nhà mới” sau quãng thời gian hoạt động độc lập được nhiều người quan tâm. Nam nhạc sĩ cho biết sau khi gia nhập GREAT Entertainment, anh đã có những kế hoạch dài hơi cho âm nhạc, từ định hình màu sắc, lựa chọn chủ đề đến việc chiến lược phát hành, quảng bá các sản phẩm.

Chia sẻ với chúng tôi, Đạt G cho biết khi anh đưa ra quyết định này, Cindy Lư không phản ứng một cách ồn ào, kịch tính mà có sự thấu hiểu. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Cô ấy là người chứng kiến gần như trọn vẹn những chặng đường tôi đã đi qua, những lúc mệt, lúc hoang mang, lúc phải tự mình gồng lên để không bỏ cuộc. Khi tôi chia sẻ quyết định này, Cindy Lư không hỏi nhiều về hào quang hay thành công, mà chỉ hỏi: “Anh có thấy nhẹ lòng hơn không?”. Và chính câu hỏi đó khiến tôi tin mình đang đi đúng hướng”.

Với Đạt G, một màn kết hợp đẹp không nằm ở tên tuổi lớn hay nhỏ, mà ở việc khi hai tiếng hát gặp nhau, khán giả có cảm thấy thật và chạm hay không Ảnh: FBNV

Theo Đạt G, lý do Cindy Lư ủng hộ quyết định lần này của anh vì đây không phải là lựa chọn bốc đồng. Thay vào đó, việc “về nhà mới” là kết quả của quãng thời gian suy nghĩ, va chạm và trưởng thành. Tác giả Anh ơi ở lại bộc bạch: “Sự đồng hành thầm lặng ấy là một điểm tựa lớn để tôi yên tâm bước tiếp, làm nghề tử tế hơn, và sống đúng với con người mình hơn”.

Sự thay đổi của Đạt G

Nói thêm về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, Đạt G cho biết 2026 là năm anh làm việc nhiều hơn nên việc tổ ấm nhỏ ở vị trí trung tâm lại càng quan trọng. Nhạc sĩ 9X khẳng định bản thân không chia đôi thời gian một cách máy móc mà hiện diện trọn vẹn ở từng vai trò.

“Khi làm việc, tôi dốc hết mình cho âm nhạc, cho kế hoạch chung với công ty. Nhưng khi trở về nhà, tôi tập cách gác lại công việc, dành thời gian thật sự cho gia đình, từ những bữa cơm đơn giản, những cuộc trò chuyện nhỏ, cho tới việc lắng nghe và chia sẻ. Những khoảnh khắc đó giúp tôi nạp lại năng lượng và giữ mình không bị cuốn đi quá xa”, anh nói.

Đồng thời, Đạt G khẳng định gia đình không phải là thứ đứng sau sự nghiệp. Thay vào đó, tổ ấm nhỏ còn là gốc rễ để anh bước ra ngoài. “Khi bên trong đủ ấm, đủ vững, thì bên ngoài mới có thể đi đường dài. Và đó cũng là cách tôi muốn sống và làm nghề trong chặng đường sắp tới”.

Khoảnh khắc tình cảm giữa Đạt G và Cindy Lư Ảnh: FBNV

Tác giả Bánh mì không chia sẻ sau khi kết hôn, cuộc sống của anh không thay đổi theo kiểu ồn ào hay bước sang một trang khác hẳn. Thay vào đó, nó có sự chậm lại và sâu sắc hơn. Bản thân Đạt G cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định một vấn đề, không chỉ cho cảm xúc của riêng mình mà cả những người bên cạnh.

Với Đạt G, lập gia đình không làm mình mất đi chất nghệ sĩ, mà giúp âm nhạc của anh đời hơn, thật hơn và có trách nhiệm hơn. Vì khi có một nơi để quay về, nam nhạc sĩ hiểu rõ mình đang hát cho ai, sống vì điều gì, và cần đi chậm ở đâu để đi được lâu hơn. “Những điều từng rất nhỏ như một bữa cơm đúng giờ, một buổi tối ở nhà, một câu hỏi han sau ngày dài bỗng trở thành thứ quan trọng. Tôi học cách bớt sống cho cái tôi, bớt để cảm xúc dẫn đường một cách cực đoan và biết giữ lại sự bình yên cho mái nhà của mình”, anh tâm tình.

Nói thêm về việc kết hợp với các ca sĩ trong thời gian tới, Đạt G cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào duyên số. Bản thân nam nhạc sĩ mong gặp được những nghệ sĩ có cùng nhịp cảm xúc và sự tử tế với âm nhạc. “Tất nhiên, bên trong GREAT đã có những anh em mà tôi rất mong được làm việc cùng, vì hiểu nhau cả trong âm nhạc lẫn cách sống. Bên cạnh đó, tôi cũng mở lòng với những nghệ sĩ trẻ, những người còn nhiều lửa, nhiều góc nhìn mới, để bản thân vừa được chia sẻ, vừa được học lại từ đầu”, anh bày tỏ.