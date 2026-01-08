Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đạt G về 'nhà mới' sau khi kết hôn với cháu nội NSƯT Bảo Quốc

Thạch Anh - Kim Huyền
08/01/2026 11:08 GMT+7

Đạt G vừa công bố gia nhập GREAT Entertainment, tái hợp cùng B Ray và Masew - những người anh em đã đồng hành cùng nam ca sĩ trong suốt hành trình làm nghệ thuật nhiều năm qua.

Đạt G cho biết: “Sau một thời gian dài hoạt động độc lập, mình thấy bản thân cần một điểm tựa để được chia sẻ và đi đường dài hơn với âm nhạc. Đơn vị này mang lại cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng, vì ở đó có B Ray, có Masew - những người anh em đã hiểu mình cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Trở về đây không phải là bắt đầu lại, mà là tiếp tục hành trình với một tâm thế trưởng thành và bình an hơn”.

Năm 2026, Đạt G xác định là thời điểm tăng tốc nhưng không vội vàng. Anh cùng ê kíp tập trung định hình rõ nét hơn màu sắc âm nhạc cá nhân, lựa chọn chủ đề phù hợp với chiều sâu cảm xúc. Chồng của Cindy Lư chia sẻ thêm: “Năm 2026, mình xác định là giai đoạn tăng tốc nhưng có kiểm soát. Mình và ê kíp đã có kế hoạch dài hơi hơn cho âm nhạc: từ định hình màu sắc, lựa chọn chủ đề, cho đến chiến lược phát hành và quảng bá”.

Đạt G về 'nhà mới' sau khi kết hôn với cháu nội NSƯT Bảo Quốc - Ảnh 1.

Đạt G tiết lộ sẽ chăm chỉ ra sản phẩm trong năm 2026

Ảnh: NVCC

Theo tiết lộ của Đạt G, đây cũng là thời điểm anh ra sản phẩm đều đặn, tập trung vào những ca khúc có chiều sâu cảm xúc nhưng được sản xuất hiện đại, chỉn chu hơn. “Bên cạnh đó là những màn kết hợp chiến lược với các nghệ sĩ để mở rộng tệp khán giả và làm mới hình ảnh. Mục tiêu của mình là xây dựng một chặng đường bền vững, không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài”, tác giả Anh ơi ở lại chia sẻ.

Đạt G nói về quyết định gia nhập công ty

Chia sẻ với chúng tôi, Đạt G cho biết quyết định lần này không đơn thuần là cột mốc nghề nghiệp mà còn mang đến cho anh cảm giác “được trở về”. Sau nhiều năm tự đi, tự lớn lên trong âm nhạc, nam nhạc sĩ hiểu rằng mình cần một mái nhà đủ tin tưởng để dám thử và được là chính mình. 

“Quyết định này đến vào thời điểm mình không còn tìm kiếm sự ồn ào, mà tìm kiếm sự đồng hành dài hơi. Ở đây, mình thấy được những người anh em chung khát khao làm nghề tử tế, và cùng nhìn về con đường bền vững chứ không vội vàng”, Đạt G bộc bạch. 

Đạt G về 'nhà mới' sau khi kết hôn với cháu nội NSƯT Bảo Quốc - Ảnh 2.

Đạt G xem quyết định này là cơ hội để mang âm nhạc "đi xa hơn"

Ảnh: NVCC

Theo nam ca sĩ, việc gia nhập “nhà mới” sẽ mang đến nhiều cơ hội để mang âm nhạc “đi xa hơn, sâu hơn và ở lại lâu hơn trong lòng khán giả”. Anh nói: “Mình nghĩ sự dung hòa không đến từ việc phải lựa chọn bên nào, mà đến từ sự lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Tính nghệ sĩ trong mình là điều không thể đánh đổi, nhưng nó cũng cần một định hướng rõ ràng để không đi lạc và không tự làm khó chính mình”.

Nam nhạc sĩ 9X tâm sự thêm khi về với GREAT Entertainment, anh cảm nhận được sự cởi mở trong cách làm việc. “Công ty không ép mình phải trở thành ai khác, mà cùng mình ngồi lại phân tích từng bước đi, để nghệ thuật và chiến lược có thể song song tồn tại. Mình vẫn được viết những điều mình tin, hát những cảm xúc thật nhất, nhưng đồng thời học cách đặt chúng vào một bức tranh lớn hơn, nơi mỗi sản phẩm đều có lý do để ra đời và có con đường để chạm tới khán giả. Với mình, làm nghệ sĩ không phải là sống theo bản năng một cách đơn độc, mà là biết giữ được cái tôi, trong khi vẫn mở lòng để cùng nhau đi xa”, Đạt G chia sẻ thêm.

Cháu nội NSƯT Bảo Quốc cùng Đạt G đến mừng Hằng BingBoong tái xuất showbiz

