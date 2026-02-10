Triệu Lệ Dĩnh đón tin vui ở tuổi 39

Khi nhiều nghệ sĩ trong nước bận rộn tranh giành sự chú ý trên các bảng xếp hạng, Triệu Lệ Dĩnh lại lặng lẽ được xướng tên tại một giải thưởng quốc tế uy tín. Cách thức bình chọn của giải thưởng này không hề đơn giản: mỗi lượt bầu chọn phải trả phí, yêu cầu sử dụng thẻ ngân hàng nước ngoài và IP quốc tế. Đáng chú ý, 65% số phiếu dành cho cô đến từ khán giả không phải người Trung Quốc, cho thấy mức độ ghi nhận thực sự từ công chúng toàn cầu.

Hành trình khẳng định giá trị vượt biên giới

Từng có thời điểm bị đánh giá là "chỉ hợp đóng vai a hoàn" vì gương mặt tròn, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước khẳng định vị thế bằng loạt giải thưởng danh giá trong nước như Phi Thiên, Kim Ưng, Bách Hoa, đồng thời dần chinh phục thị trường quốc tế. Không còn xuất hiện dày đặc trên thảm đỏ, nữ diễn viên sinh năm 1987 ghi dấu bằng những tác phẩm truyền hình như Minh Lan truyện hay Gió thổi bán hạ, vốn được phát sóng và đón nhận rộng rãi ở nước ngoài. Thực tế cho thấy, nền tảng của một diễn viên luôn nằm ở tác phẩm, không phải mức độ xuất hiện trên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh là đại diện duy nhất của Trung Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng Nữ diễn viên được khán giả toàn cầu yêu thích nhất năm 2025 Ảnh: Sohu

Gần đây, trong khi nhiều nghệ sĩ xuất hiện tại các sự kiện lớn để tìm kiếm độ phủ truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng. Không ít ý kiến cho rằng cô đang giảm nhiệt, song ngay sau đó, nữ diễn viên bất ngờ nhận giải Nữ diễn viên được khán giả toàn cầu yêu thích nhất do Liên hoan phim Thế giới châu Âu bình chọn. Trong bảng xếp hạng này, cô đứng thứ 6 trong số các nữ diễn viên toàn cầu và là đại diện duy nhất của Trung Quốc góp mặt.

Vai diễn Thịnh Minh Lan trong Minh Lan truyện là một trong những tác phẩm giúp Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả quốc tế Ảnh: Sohu

Giải thưởng càng gây chú ý bởi hình thức bình chọn nghiêm ngặt. Mỗi phiếu bầu trị giá 1 euro, tổng cộng hơn 50.000 phiếu đã được ghi nhận, tương đương 59.300 USD. Đáng nói, phần lớn người bình chọn không phải khán giả châu Á. Điều này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh không cần đánh bóng tên tuổi tại Hollywood, mà vẫn chinh phục được khán giả quốc tế thông qua các bộ phim truyền hình Trung Quốc như Minh Lan truyện hay Sở Kiều truyện. Minh Lan truyện nhiều lần được phát sóng lại trên các kênh truyền hình Nhật Bản, trong khi Sở Kiều truyện đạt gần 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Cách đây hơn 10 năm, Triệu Lệ Dĩnh từng gặp không ít rào cản khi mới vào nghề. Ngoại hình không phù hợp với chuẩn mực phổ biến khiến cô bị từ chối các vai chính. Trong nhiều năm liền, cô chỉ đảm nhận những vai phụ nhỏ, xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh. Chính nữ diễn viên từng chia sẻ, có đến 7 năm liên tiếp cô chỉ được giao vai thứ yếu. Thế nhưng theo thời gian, những vai diễn từng làm nên tên tuổi của cô như Hoa Thiên Cốt hay Thịnh Minh Lan lại trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Điều dẫn đến thành công của Triệu Lệ Dĩnh là luôn chủ động thoát khỏi lối mòn hình ảnh, không ngừng làm mới mình qua từng tác phẩm Ảnh: Instagram zlyzhao

Năm 2015, Hoa Thiên Cốt tạo nên cơn sốt chưa từng có, liên tiếp dẫn đầu rating truyền hình và trở thành bộ phim đầu tiên vượt mốc 20 tỉ lượt xem trực tuyến. Thành công này đưa Triệu Lệ Dĩnh từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành gương mặt hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác dòng phim cổ trang tiên hiệp để giữ nhiệt, cô chủ động lựa chọn những vai diễn khác biệt nhằm tránh bị "đóng khung hình ảnh".

Bước ngoặt rõ rệt là trong Hạnh phúc đến vạn gia, khi Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận xuất hiện với hình ảnh giản dị, gương mặt mộc, làn da sạm nắng, hóa thân thành một phụ nữ nông thôn. Vai diễn này mang về cho cô đề cử giải Phi Thiên. Ngay sau đó, với Gió thổi bán hạ, cô tiếp tục gây ấn tượng khi tăng cân, thay đổi ngoại hình, khắc họa hình ảnh một nữ doanh nhân đầy tham vọng và bản lĩnh. Vai diễn giúp cô giành trọn các giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Kim Ưng và Phi Thiên.

Sự nghiêm khắc với bản thân còn thể hiện rõ trong lĩnh vực điện ảnh. Khi tham gia bộ phim Điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Triệu Lệ Dĩnh chủ động đề xuất thay đổi thiết lập nhân vật, từ một người mẹ có con khiếm thính thành chính bản thân nhân vật cũng là người khiếm thính, nhằm tăng chiều sâu tâm lý. Để đảm nhận vai diễn này, cô học ngôn ngữ ký hiệu trong nhiều tháng và hoàn toàn không dựa vào lời thoại, mà thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và cử chỉ. Vai diễn đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa.

Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi tham gia các chương trình giải trí hay xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang. Thời gian của cô chủ yếu dành cho việc nghiên cứu nhân vật. Trước khi quay Hạnh phúc đến vạn gia, cô từng sống một thời gian tại vùng nông thôn để hiểu đời sống người dân. Khi chuẩn bị cho Điều thứ 20, cô thường xuyên đeo nút tai để làm quen với trạng thái của người khiếm thính. Gần đây, trong bộ phim kinh phí thấp Hoa hướng dương, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia sản xuất, hóa thân thành một người phụ nữ vừa mãn hạn tù với vẻ ngoài gai góc và nội tâm phức tạp.

Chính sự tập trung gần như tuyệt đối vào nghề diễn được xem là lý do giúp Triệu Lệ Dĩnh chinh phục khán giả quốc tế. Khi nhiều diễn viên cùng thế hệ vẫn xoay quanh dòng phim thần tượng và sự chú ý truyền thông, cô đã từng bước mở rộng sang các đề tài hiện thực, điện ảnh và cả vai trò sản xuất. Các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, mang đến hình ảnh đa dạng về phụ nữ Trung Quốc, từ dịu dàng, kiên cường đến mạnh mẽ và giàu sức sống.