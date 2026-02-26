Cổ Cự Cơ hé lộ cuộc sống 'bố bỉm sữa' ở tuổi 54

Cổ Cự Cơ khoe 2 con trai dịp đầu năm mới ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Cổ Cự Cơ dành thời gian đón năm mới bên gia đình sau đó sang Singapore biểu diễn tại một sự kiện đầu xuân. Sao phim Hoàn Châu cách cách 3 khiến khán giả bồi hồi khi trình bày nhiều ca khúc kinh điển đồng thời gây thích thú trước những chia sẻ về cuộc sống riêng. Ngôi sao Hồng Kông cho biết năm nay đặc biệt hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình vì họ vừa chào đón thêm một thành viên mới, mang đến niềm vui nhân đôi trong tết con ngựa.

Trong chuyến lưu diễn hồi cuối tuần, Cổ Cự Cơ tiết lộ con trai út ở lại Hồng Kông vì còn quá nhỏ, còn cậu con trai lớn Kuson đặc biệt theo bố mẹ sang Singapore làm việc, trở thành "trợ lý nhí" của nam ca sĩ 7X. Trên sân khấu, giọng ca 54 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến hai nhóc tì nhà mình. Anh hào hứng chia sẻ: "Nhiều người hỏi tôi làm sao để giữ được vẻ ngoài luôn tươi trẻ. Bí quyết của tôi là chơi mỗi ngày với hai cậu con trai. Quãng thời gian được bên cạnh các con giúp tôi giữ mãi được sự hồn nhiên".

Cổ Cự Cơ được nhận xét trẻ trung khó tin ở độ tuổi ngoài 50 ẢNH: INSTAGRAM NV

Sao phim Tân dòng sông ly biệt cũng thích thú kể về cuộc sống làm bố bỉm sữa của mình. "Dạo này tôi rất thích thay tã và cho con bú bình. Mỗi lần thay tã cho con, bé đều nhìn tôi cười", anh khoe. Nghệ sĩ xứ cảng thơm còn vừa cười vừa chia sẻ rằng mặc dù việc chăm sóc hai con nhỏ khiến anh khá bận rộn nhưng chính niềm hạnh phúc khi được làm cha, được đồng hành cùng các con qua từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống chính là bí quyết giúp mình "trẻ mãi không già".

Cổ Cự Cơ hạnh phúc sau nhiều năm chật vật tìm con

Cổ Cự Cơ bên vợ và con trai đầu lòng ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, hồi tháng 1.2026, Cổ Cự Cơ thông báo vợ anh là Trần Vận Tình (57 tuổi) vừa sinh hạ con trai thứ hai. Tài tử nói rằng đây là điều xúc động nhất với gia đình nhỏ của anh trong năm 2025 và muốn tiết lộ tin vui này vào dịp năm mới. Anh cho biết gia đình rất biết ơn vì mong ước bấy lâu đã thành hiện thực đồng thời kể con trai lớn Kuson rất yêu thương em. Nghệ sĩ kỳ cựu hạnh phúc khi tổ ấm mới giờ đây có thêm một nhóc tì và bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục là một người chồng và người cha tốt".

Nam diễn viên - ca sĩ cũng giải thích lý do có thêm con khi vợ chồng đều ở độ tuổi khá cao. "Chúng tôi không nhớ chính xác khi nào chuyện đó bắt đầu, nhưng Kuson đã từng nói với chúng tôi rằng cậu ấy mong muốn có một em trai hoặc em gái. Vợ chồng tôi đều có anh chị em ruột, vì vậy chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc có anh chị em để bọn trẻ chăm sóc lẫn nhau khi lớn lên. Suy cho cùng, cha mẹ chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời; phần còn lại có thể do anh chị em ruột đồng hành", ông bố nổi tiếng bộc bạch.

Tài tử Hồng Kông dành nhiều thời gian chăm sóc, ở bên các con, được con trai ca ngợi là "ông bố tuyệt vời nhất" ẢNH: INSTAGRAM NV

Cổ Cự Cơ và Trần Vận Tình âm thầm bên nhau 20 năm trước khi kết hôn hồi 2014. Bạn đời của sao nam này vốn là trợ lý kiêm quản lý lâu năm của anh, đồng hành cùng nghệ sĩ trong công việc. Sau khi về chung nhà, cặp đôi từng thăm khám nhiều nơi, thử các phương pháp khác nhau để mong có con. Mãi đến cuối năm 2019, họ mới đón con trai Kuson nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Có thông tin cặp đôi này đã tốn hơn 1 triệu HKD (hơn 3,3 tỉ đồng) để đón quý tử. Vì con trai sinh ra khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cổ Cự Cơ đã ở nhà trong hơn nửa năm để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Cổ Cự Cơ chia sẻ từ khi làm cha, suy nghĩ và quan điểm sống của anh đã thay đổi, con trai nhỏ trở thành mối ưu tiên hàng đầu của mình.

Cổ Cự Cơ sinh năm 1972, anh gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990 và nổi tiếng qua nhiều bộ phim: Bao Thanh Thiên, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách 3, Tào Tháo, Giai điệu tuổi trẻ… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao Hồng Kông này còn là một giọng ca tài năng, từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc và được đông đảo khán giả yêu thích.