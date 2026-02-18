Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Châu Tinh Trì phát lì xì đầu xuân, úp mở thời gian ra phim mới

Thanh Chi
Thanh Chi
18/02/2026 14:31 GMT+7

Dịp đầu năm, Châu Tinh Trì gặp gỡ nhân viên, cộng sự, rộn ràng phát lì xì và nhận những lời chúc tốt đẹp. Video được 'vua hài Hồng Kông' đăng tải cũng gây chú ý khi úp mở về thời gian phát hành phim mới.

Châu Tinh Trì phát lì xì đầu xuân, úp mở thời gian ra phim mới- Ảnh 1.

Châu Tinh Trì phát lì xì trong ngày đầu năm

ẢNH: HK01, INSTAGRAM NV

Mùng 1 Tết Nguyên đán, Châu Tinh Trì đăng tải video ghi lại cảnh ông ở văn phòng, nhận lời chúc tết từ nhân viên, đồng nghiệp, cộng sự. Như thường lệ, sao phim Vua hài kịch ngồi quay lưng về phía ống kính, nhận những lời chúc may mắn từ mọi người. Không khí trở nên rộn ràng với những lời chúc tết hoa mỹ mà ấm cúng, trêu đùa rôm rả, gần gũi trước khi Tinh Gia hào hứng phát lì xì cho từng thành viên.

Đáng chú ý, Lâm Tử Thông bất ngờ xuất hiện tại văn phòng, vui vẻ chúc tết đàn anh thân thiết: "Dẫn đầu như ngựa phi nước đại, chúc phim của anh năm nay đại thắng". Sau đó, một nhân vật khác của Châu Tinh Trì nhanh chóng tiếp lời: "Phim Đội bóng nữ của anh được rất nhiều người mong đợi đó". Người này cũng khen ngợi 4 điểm sáng của phim: nam nữ chính, các trận bóng đá, cảnh hành động và những phân đoạn tình cảm kịch tính. Trước những lời khen ngợi, Tinh Gia không giấu được niềm vui, phát lì xì mỏi tay.

Châu Tinh Trì phát lì xì đầu xuân, úp mở thời gian ra phim mới- Ảnh 2.

Nghệ sĩ 64 tuổi thích thú trước những lời chúc mừng từ mọi người

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01, việc Châu Tinh Trì đăng tải video có chi tiết kể trên khiến dân tình bàn tán xôn xao, cho rằng đây là cách nhà làm phim này khéo léo úp mở phim mới của ông là Đội bóng nữ sẽ phát hành trong năm nay. Trước đó, dự án đã hoàn tất quá trình quay phim song không ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán như người hâm mộ kỳ vọng. Đến nay, đoàn phim chưa công bố lịch ra mắt khiến khán giả Hoa ngữ càng thêm mong ngóng.

Đính kèm video mừng năm mới, Châu Tinh Trì hài hước chú thích: "Chỉ cần nghe những lời khen của các đồng nghiệp là biết ngay họ nói thật lòng. Để khuyến khích bầu không khí chân thành như vậy, các bạn hãy để lại bình luận, nói cho tôi biết những lời thật lòng bạn muốn nói với tôi. Tôi sẽ chọn ra 10 người 'chân thật' nhất để tặng quà bí mật". Nam nghệ sĩ cũng gửi lời chúc đến mọi người trong năm Ngọ: Nhất mã đương tiên, muôn ngựa phi nước đại, mang ý nghĩa về một năm đầy khí thế, thành công, thăng tiến và phát đạt.

Châu Tinh Trì phát lì xì đầu xuân, úp mở thời gian ra phim mới- Ảnh 3.

Châu Tinh Trì sống kín tiếng, hiếm khi lộ diện công khai ở tuổi U.70

ẢNH: VCG

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, ông tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên của TVB năm 1982 sau đó tham gia nhiều bộ phim, dẫn dắt các chương trình của nhà đài nhưng không thực sự gây được tiếng vang. Từ thập niên 1990, sự nghiệp của ngôi sao này bắt đầu vụt sáng khi liên tục đóng chính trong nhiều bộ phim hài đình đám: Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Vua hài kịch…

Năm 2008, sau bộ phim Siêu khuyển thần thông, Châu Tinh Trì tạm gác vai trò diễn xuất, để chuyên tâm hơn với vị trí đạo diễn, nhà sản xuất, gặt hái được thành công qua các dự án: Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Mỹ nhân ngư, Tân vua hài kịch… Những năm gần đây, "vua hài Hồng Kông" sống kín tiếng, ít khi lộ diện trước truyền thông và âm thầm thực hiện các dự án phim ảnh mới. Thông qua trang Instagram có hơn 1,8 triệu người theo dõi, Tinh Gia thường xuyên giao lưu với người hâm mộ, công bố kế hoạch sản xuất phim mới, tuyển chọn diễn viên cho tác phẩm và quảng bá các sản phẩm ăn theo như NFT.

