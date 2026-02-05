Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Tuổi già của nghệ sĩ từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên

Thanh Chi
Thanh Chi
05/02/2026 14:23 GMT+7

Ở tuổi 72, Lý Phong hài lòng với cuộc sống bình yên, lặng lẽ nơi viện dưỡng lão. Cựu diễn viên TVB biết ơn những gì mình đang có sau những biến cố lớn trong cuộc đời.

Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 1.

Diễn viên Lý Phong sống trong viện dưỡng lão

ẢNH: HK01

Theo HK01 hôm 4.2, nữ diễn viên kỳ cựu Lý Phong gần như biến mất khỏi làng giải trí sau khi kết thúc hợp đồng và rời TVB vào năm 2020. Gần đây, nghệ sĩ Hồng Kông gây chú ý khi những hình ảnh mới của bà được dân mạng chia sẻ, phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của sao phim Gia đình vui vẻ. Theo đó, bà hiện đang sống trong viện dưỡng lão, ngày ngày chủ yếu dành thời gian cho việc ăn uống, nghỉ ngơi, theo đuổi sở thích riêng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lý Phong xuất hiện với mái tóc bạc phơ, tinh thần vui vẻ, thoải mái, say sưa hát và làm những động tác biểu diễn theo một bài kinh kịch trên TV. Cựu diễn viên TVB được nhận xét vẫn tươi tỉnh, minh mẫn và nhanh nhẹn ở tuổi 72.

Trong một cuộc phỏng vấn với HK01, Lý Phong từng chia sẻ môi trường sống hiện tại của mình rất tốt. Nữ nghệ sĩ kỳ cựu trân trọng cuộc sống ở viện dưỡng lão, cho rằng mình may mắn hơn nhiều người già khi có phòng riêng, có không gian nghỉ ngơi và được coi sóc chu đáo. Diễn viên từng bộc bạch rằng bà không thấy mình là kẻ đáng thương mà biết ơn vì vẫn còn một nơi để ở, có ba bữa ăn một ngày. "Một số bạn bè của tôi trải qua những năm cuối đời không hạnh phúc nên tôi rất trân quý cuộc sống hiện tại của mình", diễn viên phim Hồ sơ trinh sát tâm sự. Bà vui vì hiện tự sống tốt, không phiền hà đến những người khác.

Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 2.

Lý Phong từng bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi vì nợ nần, từng không có nơi ở tử tế. Giờ đây, bà hạnh phúc vì có đủ ba bữa ăn mỗi ngày và một chỗ ngủ

ẢNH: HK01

Cuộc đời đầy sóng gió của Lý Phong

Trước khi sống tuổi già lặng lẽ ở viện dưỡng lão, cuộc đời Lý Phong trải qua nhiều sóng gió. Thời trẻ, bà kết hôn với một doanh nhân trong ngành may mặc rồi sinh 2 người con. Cả gia đình từng có cuộc sống sung túc trong một khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông nhưng về sau, việc kinh doanh của chồng sa sút, ông còn sa vào đầu cơ chứng khoán, bất động sản khiến họ hai lần rơi vào cảnh phá sản. Thời điểm nợ nần ngập đầu, nữ nghệ sĩ phải bán sạch của hồi môn, trang sức để giúp chồng giải quyết bế tắc, gia đình họ từng phải chuyển đến sống ở căn nhà tạm nơi hẻo lánh vì khánh kiệt.

Trong lúc khốn đốn nhất, Lý Phong thậm chí không có tiền ăn cơm, từng phải ngủ trên băng ghế ngoài công viên. Cuộc sống khó khăn khiến bà lao vào công việc, lo toan đủ đường để trang trải các khoản sinh hoạt, trả nợ. Vì quá bận rộn, bà không có thời gian chăm sóc con cái, mối quan hệ với các con từ đó trở nên xa cách, lạnh nhạt. Đây là một trong những điều khiến nữ nghệ sĩ day dứt, ân hận suốt nhiều năm. May mắn, hiện tại các con của bà đã trưởng thành, có gia đình riêng, thấu hiểu cho bà. Mẹ con họ hàn gắn tình cảm từ nhiều năm trước, hiện giữ mối quan hệ thân thiết. Con trai cũng hỗ trợ chi phí khi nữ diễn viên chuyển vào viện dưỡng lão.

Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 3.
Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 4.
Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 5.
Tuổi già của nghệ sĩ Lý Phong từng 2 lần phá sản, phải ngủ ngoài công viên - Ảnh 6.

Lý Phong là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hồng Kông

ẢNH: TVB, ATV

Sức khỏe của Lý Phong cũng không ổn định. Bà từng gặp vấn đề ở não, đã phẫu thuật thành công từ hơn chục năm trước nhưng chịu di chứng là chứng hay quên. Giai đoạn chống chọi với bệnh tật, bà khó khăn đủ đường vì không đủ chi phí nằm viện. "Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn và bệnh tật. Quãng thời gian trước đây của tôi thực sự khủng khiếp... nhưng giờ mọi chuyện đều đã qua", sao phim Tòa án lương tâm từng bộc bạch.

Lý Phong sinh năm 1953, bà bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 1970, từng đóng nhiều phim TVB, ATV. Nữ diễn viên quen mặt với nhiều khán giả màn ảnh nhỏ Hồng Kông qua nhiều vai diễn gần gũi, đặc biệt chuyên trị vai "bà tám", những phụ nữ lớn tuổi hay tọc mạch, khó tính, độc ác. Bà ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Hồ sơ trinh sát 2, Gia đình vui vẻ, Đáng mặt nữ nhi, Sứ mệnh 36 giờ, Tòa án lương tâm, Câu chuyện khởi nghiệp…

