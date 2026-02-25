Diễn viên Thanh Hiền tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con thứ hai

Thanh Hiền cho biết cuộc sống của cô bước sang một chương mới với nhiều niềm vui Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Thanh Hiền sinh năm 1989 tại Đà Nẵng, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều dự án như Nghiệp sinh tử, Dòng nhớ, Tiệm ăn của quỷ, Trà ma nữ… Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với diễn viên Gia Bảo, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, sống kín tiếng và dành thời gian chăm sóc con gái. Năm 2025, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi công khai tái hôn và sinh con thứ hai, chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời.

Thanh Hiền hạnh phúc khi thấy chồng và con gái gắn kết hơn

Xuất hiện trong tập 331 chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Thanh Hiền có cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với MC Maika về hành trình mang thai và sinh con thứ hai. Theo nữ diễn viên, việc có thêm thành viên mới một phần xuất phát từ mong muốn của con gái Grammy. "Từ khi con nhỏ, bé Grammy đã rất thích có em và lúc nào cũng nói 'má phải sinh em cho con'. Tôi hứa với con nhưng mãi 8 năm không thực hiện được. Vậy nên khi quyết định có con, tôi xem đó như món quà cho Grammy và cũng là món quà cho gia đình. Khi báo tin có thai, cả chồng và Grammy đều xúc động đến khóc", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên rơi nước mắt khi chia sẻ khoảnh khắc đón con thứ hai chào đời Ảnh: Chụp màn hình

Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên luôn có sự đồng hành của chồng và con gái. Nhờ giữ tinh thần thoải mái, cô không bị nghén hay mệt mỏi nhiều, thậm chí vẫn tham gia quay phim đến tháng thứ 7 mới tạm dừng công việc. Thanh Hiền cho biết cô từng bị tiểu đường thai kỳ nhẹ do thích ăn đồ ngọt nên phải điều chỉnh chế độ ăn uống. "Tôi chuyển sang ăn kiêng, chú trọng dinh dưỡng hơn. Nhờ vậy cơ thể khỏe mạnh, em bé tăng cân đều", cô nói.

Nữ diễn viên cũng xúc động khi chứng kiến chồng và con gái lớn gắn kết hơn trong giai đoạn này. Hai cha con cùng tìm hiểu kiến thức chăm sóc mẹ bầu, thường xuyên nhắc cô ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Ngày đi sinh trở thành khoảnh khắc đáng nhớ khi bên cạnh cô có chồng, con gái lớn cùng cha mẹ hai bên. Thanh Hiền kể rằng khi nhìn thấy vợ nằm trên bàn mổ, chồng thậm chí đã bật khóc vì lo lắng. Đến lúc em bé chào đời, cả gia đình đều rơi nước mắt vì xúc động.

Những ngày đầu sau sinh, tổ ấm của Thanh Hiền luôn rộn ràng tiếng cười khi chồng tận tình chăm sóc hai mẹ con, còn con gái lớn thì quấn quýt bên em bé mới chào đời. Ông xã nữ diễn viên chủ động tắm bé, thay tã để cô có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ hai bên gia đình giúp Thanh Hiền vơi bớt áp lực trong giai đoạn ở cữ. Dù vẫn phải đối mặt với những đêm thiếu ngủ và nhịp sinh hoạt đảo lộn, nữ diễn viên nói cô cảm thấy trọn vẹn hạnh phúc khi được chứng kiến con lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của cả gia đình.

Thanh Hiền tận hưởng tổ ấm đủ nếp đủ tẻ, cùng sự gắn kết đặc biệt giữa con gái Grammy và ông xã Ảnh: FBNV

Khép lại chương trình, diễn viên Tiệm ăn của quỷ gửi lời cảm ơn chân thành đến chồng: "Cảm ơn anh đã đồng hành, chia sẻ để em luôn nhẹ nhàng trong hành trình mang thai, sinh con và cả hiện tại. Cảm ơn anh đã yêu thương em, Grammy và gia đình mình". Đồng thời, Thanh Hiền cũng nhắn nhủ đến hai con rằng cô không mong các con trở thành người nổi tiếng hay thành đạt vượt bậc, mà chỉ hy vọng hai chị em luôn yêu thương nhau, sống tử tế, đàng hoàng và có một cuộc đời bình yên.