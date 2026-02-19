Bệnh tiểu đường: Ăn tết cách nào để kiểm soát đường huyết?

Sau đây, các chuyên gia từ Hiệp hội Bệnh Tiểu đường của Mỹ (American Diabetes Association) sẽ chỉ cách giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ mà vẫn kiểm soát đường huyết.

Bắt đầu với phương pháp đĩa ăn tiểu đường. Bữa ăn ngày tết thường có nhiều lựa chọn, khiến việc kiểm soát khẩu phần trở nên khó khăn. Chuyên gia khuyên hãy sử dụng đĩa nhỏ.

Một nửa đĩa: Lấp đầy bằng các loại rau không chứa tinh bột như cà rốt, cải Brussels hoặc bông cải xanh.

Một phần tư đĩa: Dành cho protein nạc như thịt gà hoặc cá.

Một phần tư cuối cùng: Sử dụng cho carbohydrate chất lượng như bắp, khoai tây nghiền, trái cây, bánh mì hoặc mì ống nguyên cám, hoặc sữa chua ít béo.

Theo dõi đường huyết giúp bạn và bác sĩ có đủ thông tin để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết Ảnh: AI

Cách này giúp bạn thưởng thức các món ăn yêu thích trong dịp tết mà đường huyết vẫn ổn. Nếu muốn ăn đồ ngọt, hãy kiểm tra kỹ khẩu phần và tổng lượng carb, sau đó cân đối vào kế hoạch ăn uống của mình. Kết hợp món ngọt với protein nạc hoặc chất béo lành mạnh. Ăn chất béo và protein trước khi ăn carbohydrate cũng có thể giúp làm chậm tác động lên lượng đường trong máu.

Uống có ý thức. Rượu có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết và cung cấp thêm calo nên dùng ít, tốt nhất không dùng.

Dậy sớm ăn sáng đầy đủ. Bỏ bữa sáng có thể gây tác dụng ngược, khiến bạn nhanh đói hơn và dễ ăn quá mức, dẫn đến tăng vọt đường huyết. Một bữa sáng cân bằng sẽ cung cấp năng lượng ổn định cho cả ngày.

Tranh thủ đi bộ sau khi ăn. Bên cạnh đó, một chuyến đi bộ ngắn sau bữa ăn sẽ hỗ trợ tiêu hóa và quản lý đường huyết.

Theo dõi sự biến động của đường huyết. Một phần của việc quản lý bệnh tiểu đường là theo dõi cách cơ thể phản ứng với thức ăn, vận động, căng thẳng và thuốc. Theo dõi đường huyết giúp bạn và bác sĩ có đủ thông tin để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết, theo American Diabetes Association.

Hãy tận hưởng những ngày nghỉ tết và nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát sức khỏe của mình từ những chuẩn bị nhỏ vừa nêu trên.