Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh tiểu đường: Ăn tết cách nào để kiểm soát đường huyết?

Thiên Lan
Thiên Lan
19/02/2026 15:30 GMT+7

Tết là khoảng thời gian của tiệc tùng và ăn uống thoải mái. Với người bệnh tiểu đường, lựa chọn ăn gì để kiểm soát đường huyết trong thời điểm này là điều không dễ dàng.

Sau đây, các chuyên gia từ Hiệp hội Bệnh Tiểu đường của Mỹ (American Diabetes Association) sẽ chỉ cách giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ mà vẫn kiểm soát đường huyết.

Bắt đầu với phương pháp đĩa ăn tiểu đường. Bữa ăn ngày tết thường có nhiều lựa chọn, khiến việc kiểm soát khẩu phần trở nên khó khăn. Chuyên gia khuyên hãy sử dụng đĩa nhỏ.

Một nửa đĩa: Lấp đầy bằng các loại rau không chứa tinh bột như cà rốt, cải Brussels hoặc bông cải xanh.

Một phần tư đĩa: Dành cho protein nạc như thịt gà hoặc cá.

Một phần tư cuối cùng: Sử dụng cho carbohydrate chất lượng như bắp, khoai tây nghiền, trái cây, bánh mì hoặc mì ống nguyên cám, hoặc sữa chua ít béo.

Bệnh tiểu đường: Ăn tết cách nào để kiểm soát đường huyết? - Ảnh 1.

Theo dõi đường huyết giúp bạn và bác sĩ có đủ thông tin để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết

Ảnh: AI

Cách này giúp bạn thưởng thức các món ăn yêu thích trong dịp tết mà đường huyết vẫn ổn. Nếu muốn ăn đồ ngọt, hãy kiểm tra kỹ khẩu phần và tổng lượng carb, sau đó cân đối vào kế hoạch ăn uống của mình. Kết hợp món ngọt với protein nạc hoặc chất béo lành mạnh. Ăn chất béo và protein trước khi ăn carbohydrate cũng có thể giúp làm chậm tác động lên lượng đường trong máu.

Uống có ý thức. Rượu có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết và cung cấp thêm calo nên dùng ít, tốt nhất không dùng.

Dậy sớm ăn sáng đầy đủ. Bỏ bữa sáng có thể gây tác dụng ngược, khiến bạn nhanh đói hơn và dễ ăn quá mức, dẫn đến tăng vọt đường huyết. Một bữa sáng cân bằng sẽ cung cấp năng lượng ổn định cho cả ngày.

Tranh thủ đi bộ sau khi ăn. Bên cạnh đó, một chuyến đi bộ ngắn sau bữa ăn sẽ hỗ trợ tiêu hóa và quản lý đường huyết.

Theo dõi sự biến động của đường huyết. Một phần của việc quản lý bệnh tiểu đường là theo dõi cách cơ thể phản ứng với thức ăn, vận động, căng thẳng và thuốc. Theo dõi đường huyết giúp bạn và bác sĩ có đủ thông tin để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết, theo American Diabetes Association.

Hãy tận hưởng những ngày nghỉ tết và nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát sức khỏe của mình từ những chuẩn bị nhỏ vừa nêu trên.

Tin liên quan

Gan quá tải vì tiệc tết: Những thực phẩm nên bổ sung ngay

Gan quá tải vì tiệc tết: Những thực phẩm nên bổ sung ngay

Việc thanh lọc cơ thể sau khi trải qua những buổi tiệc dịp lễ tết có thể trở nên dễ dàng hơn khi bổ sung các loại thực phẩm tốt cho gan.

Khám phá thêm chủ đề

Đường huyết tiểu đường kiểm soát đường huyết Ăn uống ngày tết bữa sáng cân bằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận