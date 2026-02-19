Gan quá tải vì tiệc tết: Những thực phẩm nên bổ sung ngay

Gan được biết đến là bộ máy giải độc tự nhiên của cơ thể, giúp lọc độc tố, phân giải rượu bia và duy trì mức độ chất béo, đường. Việc tiêu thụ quá mức rượu bia, đồ chiên rán trong các bữa tiệc tạm thời làm gan bị quá tải. Những hệ quả điển hình từ việc này có thể kể đến mệt mỏi, đầy hơi, đau bụng và mất năng lượng.

Thay vì các kế hoạch giải độc cấp tốc, phương pháp tốt hơn là tập trung vào việc bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn hằng ngày. Chuyên trang The Health Site (Ấn Độ) mới đây đã gợi ý 7 loại thực phẩm có thể hỗ trợ phục hồi chức năng gan, tăng cường tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Rau chân vịt, cải xoăn và xà lách là những loại rau lá xanh giàu diệp lục, giúp trung hòa độc tố và giảm áp lực cho gan Ảnh: AI

Rau lá xanh

Rau chân vịt, cải xoăn và xà lách là những loại rau lá xanh giàu diệp lục, giúp trung hòa độc tố và giảm áp lực cho gan. Đây cũng là những loại rau hỗ trợ sản xuất dịch mật, vốn cần thiết để tiêu hóa chất béo sau những bữa ăn lớn. Thêm một bát rau luộc vào chế độ ăn hằng ngày hoặc salad tươi sẽ giúp gan hồi phục nhanh hơn.

Rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải chứa những hợp chất kích thích các enzyme trong gan để giải độc. Các enzyme này hữu ích trong việc phân giải hiệu quả hơn các phụ phẩm của rượu bia và các độc tố khác. Luộc hoặc nấu canh với những loại rau này sẽ giúp giữ lại hầu hết dưỡng chất của chúng và làm cho chúng dễ tiêu hóa hơn.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi là những loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình giải độc gan. Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước cam hoặc chanh ấm có thể giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất sau khi ăn quá nhiều trong bữa tiệc tất niên vào tối hôm trước.

Tỏi và nghệ đều đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi gan nếu được đưa vào thực đơn nấu nướng hằng ngày Ảnh: AI

Nghệ và tỏi

Nghệ chứa curcumin, một chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin giúp tái tạo các tế bào gan và tăng cường lưu thông dịch mật. Tỏi là nguồn cung cấp lưu huỳnh và selenium dồi dào giúp loại bỏ độc tố. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi gan nếu được đưa vào thực đơn nấu nướng hằng ngày.

Củ dền và cà rốt

Củ dền và cà rốt chứa một lượng lớn beta-carotene và flavonoid giúp ngăn ngừa hư tổn do oxy hóa đối với các tế bào gan. Nước ép củ dền hoặc salad củ dền giúp cải thiện lưu thông máu và hệ thống bài tiết, trong khi đó cà rốt cung cấp chất xơ để tăng cường tiêu hóa và ngăn chặn việc tái hấp thụ độc tố trong ruột.

Nước và trà thảo mộc

Việc đào thải các chất ra khỏi cơ thể đòi hỏi sự cung cấp nước đầy đủ. Uống đủ nước lọc cực kỳ có lợi cho cả gan và thận. Trà xanh, trà gừng là hai trong những loại trà thảo mộc giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa mà không gây áp lực lên gan. Bên cạnh đó, các chuyên gia lưu ý rằng, không nên sử dụng các sản phẩm giải độc chứa nhiều đường hoặc các phương pháp thanh lọc cấp tốc.

Chất béo lành mạnh

Các chất béo lành mạnh có trong quả óc chó, hạt chia và dầu ô liu giúp giảm viêm và hỗ trợ gan đốt cháy mỡ thừa. Tiêu thụ một lượng vừa phải những thực phẩm này rất tốt cho gan về lâu dài.