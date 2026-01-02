Đừng để phí nghệ: 5 sai lầm khiến giá trị dinh dưỡng suy giảm

Tuy nhiên, dù sử dụng nghệ thường xuyên, nhiều người vẫn không tận dụng được hết giá trị dinh dưỡng của nó. Lý do không nằm ở bản thân nghệ, mà ở cách sử dụng. Một số sai lầm phổ biến có thể khiến tác dụng của nghệ giảm đi đáng kể, theo trang sức khỏe Times of India (Ấn Độ).

Dùng nghệ mà không có chất béo

Curcumin - hoạt chất chính của nghệ - tan trong chất béo, nghĩa là cần có chất béo thì cơ thể mới hấp thu tốt. Khi ăn nghệ mà không có chất béo, cơ thể chỉ hấp thu được một lượng rất nhỏ curcumin.

Việc cho nghệ vào nước lọc, rau khô hoặc các món không có chất béo sẽ làm giảm khả năng hấp thu.

Nghệ chỉ phát huy hiệu quả tốt khi được pha với sữa hoặc các loại đồ uống thảo mộc có thêm chất béo hay dầu.

Piperine - một hợp chất có trong tiêu đen - có thể làm tăng khả năng hấp thu curcumin trong nghệ Ảnh minh họa: AI

Không kết hợp với tiêu đen

Đây là điều mà hiện nay khá nhiều người đã biết. Curcumin vốn khó được hấp thu và nhanh chóng bị phân hủy trong cơ thể. Piperine - một hợp chất có trong tiêu đen - có thể làm tăng khả năng hấp thu curcumin.

Chỉ cần một lượng nhỏ tiêu đen xay cũng tạo ra khác biệt lớn. Sự kết hợp này hầu như không làm thay đổi hương vị món ăn nhưng lại giúp nghệ phát huy tác dụng tốt hơn nhiều.

Nấu nghệ ở nhiệt độ quá cao

Cách tốt nhất là cho nghệ vào khi món ăn bắt đầu hầm hoặc nấu liu riu ở lửa nhỏ, tức là giai đoạn giữa quá trình nấu, để giữ được nhiều dưỡng chất hơn.

Dùng quá nhiều nghệ

Vì được xem là gia vị "an toàn", nhiều người có xu hướng dùng nghệ quá mức, nghĩ rằng càng nhiều càng tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, dùng quá nhiều nghệ có thể gây khó chịu cho dạ dày và làm cản trở việc hấp thu các dưỡng chất khác.

Việc dùng quá nhiều nghệ có thể khiến món ăn quá nồng và tạo thêm gánh nặng cho gan, đặc biệt nếu sử dụng hằng ngày ở dạng cô đặc. Điều quan trọng là sự điều độ. Hầu hết mọi người chỉ cần khoảng 1/4 đến 1/2 thìa cà phê nghệ mỗi ngày, chia đều trong các bữa ăn.

Thực phẩm bổ sung

Các viên curcumin bổ sung ngày càng phổ biến theo xu hướng chăm sóc sức khỏe. Chúng có vẻ tiện lợi, nhưng việc chỉ dựa vào những cách này có thể không mang lại lợi ích như mong đợi.

Nghệ không nên được xem là chất thay thế cho thực phẩm, mà là một phần của chế độ ăn uống tổng thể. Ăn uống tự nhiên vẫn là cách bền vững và hiệu quả nhất để tận dụng lợi ích của nghệ.