Ăn tối sau 20 giờ ảnh hưởng đến gan và mỡ bụng ra sao?

Thức ăn sau khi tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào máu. Gan sẽ nhận các chất dinh dưỡng từ ruột như đường glucose, chất béo và protein, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Từ đó, gan sẽ dự trữ đường dưới dạng glycogen để dùng khi cơ thể cần năng lượng. Phần calo dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ, tích lại trong gan hoặc đưa đến nơi khác trong cơ thể. Những hoạt động này không diễn ra ngẫu nhiên mà được điều khiển theo nhịp sinh học ngày - đêm.

Nếu buộc phải ăn tối muộn thì có thể tách bữa tối làm 2 phần, phần ăn muộn sẽ ít calo, nhiều rau và một ít protein ẢNH: AI

Ban ngày, cơ thể ưu tiên hoạt động và tiêu hao năng lượng. Nhưng vào ban đêm, nhất là khi gần giờ ngủ, cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi. Vì vậy, nếu ăn muộn, đặc biệt là sát giờ đi ngủ, gan sẽ rơi vào tình huống thay vì nghỉ ngơi thì lại phải làm việc để xử lý một lượng lớn calo. Điều này khiến quá trình chuyển hóa kém hiệu quả hơn và dễ dẫn đến tích mỡ, nhất là ở gan và vùng bụng.

Tách bữa tối thành 2 phần

Ngoài ra, thời điểm 20 giờ không phải một ngưỡng sinh học tuyệt đối áp dụng cho mọi người. Có nhiều người ngủ muộn nên mốc thời gian có thể trễ hơn. Nguyên tắc chung là không nên ăn quá sát giờ đi ngủ.

Khi ăn tối muộn, đặc biệt với các món giàu tinh bột, đường huyết sau ăn có xu hướng tăng cao hơn so với ban ngày. Để đưa đường glucose từ máu vào tế bào, hoóc môn insulin phải được tiết ra nhiều hơn.

Nếu tình trạng ăn tối muộn kèm dư thừa năng lượng diễn ra thường xuyên, nồng độ insulin cao lặp đi lặp lại có thể làm giảm độ nhạy insulin theo thời gian. Hệ quả là cơ thể ưu tiên chuyển phần năng lượng dư thừa thành mỡ nội tạng, đồng thời làm tăng tích tụ chất béo trung tính trong gan, góp phần vào nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Mọi người cần hạn chế ăn sau 20 giờ nếu đã sát giờ đi ngủ. Ăn sát giờ ngủ được xem là ăn trong vòng 2-3 tiếng trước khi ngủ.

Ngoài ra, những người có sẵn các yếu tố nguy cơ như vòng bụng lớn, nồng độ cholesterol trong máu cao, men gan cao, tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2 cũng cần tránh ăn tối sau 20 giờ.

Nếu buộc phải ăn tối sau 20 giờ, để giảm tác hại cho gan và mỡ nội tạng, mọi người có thể tách bữa tối thành 2 phần. Phần chính có thể ăn sớm hơn, trong khi phần phụ ăn sau 20 giờ và chỉ là các món ăn nhẹ, ít đường bột như rau củ, trái cây, một ít protein và chất béo có lợi, theo Healthline.