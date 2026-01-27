Thanh Hiền ra sao sau khi kết hôn lần 2?

Thanh Hiền thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình Ảnh: FBNV

Diễn viên Thanh Hiền sinh năm 1989 tại Đà Nẵng, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều dự án như Nghiệp sinh tử, Dòng nhớ, Tiệm ăn của quỷ, Trà ma nữ… Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với diễn viên Gia Bảo – cháu nội NSƯT Bảo Quốc, Thanh Hiền lựa chọn làm mẹ đơn thân, sống kín tiếng và dành phần lớn thời gian cho con gái. Nữ diễn viên từng thừa nhận có giai đoạn cô thu mình lại, dè dặt hơn với cuộc sống riêng tư sau những biến cố đã trải qua.

Thời gian gần đây, Thanh Hiền dần cởi mở khi công khai mối quan hệ mới. Theo chia sẻ, chồng hiện tại của nữ diễn viên không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Dù vậy, cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau tại các sự kiện và thoải mái thể hiện sự gắn bó trước công chúng. Hồi tháng 11.2025, Thanh Hiền xác nhận đã đăng ký kết hôn sau quãng thời gian yêu đương kín tiếng, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Chỉ một tháng sau đó, sao nữ 8X khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã sinh con thứ hai, chính thức bước sang một chương mới.

Cô biết ơn và hạnh phúc vì trong những cột mốc quan trọng của đời mình luôn có ông xã và con gái đồng hành Ảnh: FBNV

Thanh Hiền: Đây là một người đàn ông ấm áp

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Hiền cho biết năm 2025 với cô có thể gói gọn trong hai chữ "hạnh phúc". Nữ diễn viên thừa nhận chính sự chân thành, ấm áp cùng cách người chồng hiện tại yêu thương cả cô lẫn con gái riêng đã giúp cô đủ tin tưởng để mở lòng thêm một lần nữa. "Đúng là có một khoảng thời gian tôi đã thu mình lại. Nhưng với ông xã hiện tại, điều khiến tôi mở lòng chính là tình cảm anh dành cho tôi, cho bé Grammy và cho cả gia đình nhỏ này. Tôi cảm nhận được đây là một người đàn ông ấm áp", Thanh Hiền chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, việc bước vào cuộc hôn nhân thứ hai không phải là quyết định vội vàng. Từng trải qua đổ vỡ, cô thận trọng hơn trong việc quan sát và cảm nhận. "Tôi không dám nói trước điều gì quá xa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy đây là người có thể ở bên cạnh mình. Với tôi, điều quan trọng nhất là người đó có thật sự yêu thương mình và đủ tin cậy để trở thành chỗ dựa cho con gái mình hay không. Chỉ khi cảm nhận được sự chân thành ấy, tôi mới dám tin và bước tiếp", cô Hiền trong Dòng nhớ bộc bạch.

Việc đón con thứ hai sau 11 năm cũng mang đến cho Thanh Hiền nhiều cảm xúc đặc biệt. Nữ diễn viên cho biết mọi thứ với cô đều như bắt đầu lại từ đầu, từ chế độ ăn uống khi mang thai đến việc chăm sóc em bé sau sinh. "Bây giờ có rất nhiều phương pháp, sản phẩm chăm sóc tốt hơn trước nên tôi cũng phải học lại, cập nhật lại. Điều vui nhất là cả gia đình đều rất háo hức chờ đón em bé, cùng nhau tìm hiểu và chuẩn bị mọi thứ", Thanh Hiền kể.

Đối với nữ diễn viên, cô cảm thấy đủ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Ảnh: FBNV

Trong hành trình làm vợ, làm mẹ, nữ diễn viên luôn có sự đồng hành của chồng và con gái lớn. Cả gia đình quây quần, cùng chia sẻ và hưởng trọn niềm vui trong từng giai đoạn của cuộc sống. "Chị hai Grammy rất thương em, chồng tôi cũng vậy. Cả bốn người lúc nào cũng ở bên nhau, cùng chăm sóc em. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc rất lớn", Thanh Hiền tâm sự.

Nói về cuộc sống hiện tại, Thanh Hiền cho biết cô đang tận hưởng hạnh phúc với tâm thế học cách biết đủ. Với nữ diễn viên gốc Đà Nẵng, sự bình yên trong gia đình chính là động lực để sống tích cực và trọn vẹn hơn mỗi ngày. "Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình đã đủ, đủ về hạnh phúc gia đình, đủ trên con đường sự nghiệp. Tôi vẫn may mắn khi có những vai diễn phù hợp, nhận được sự yêu thương của khán giả và sự tin tưởng từ các đạo diễn, nhà sản xuất. Như vậy với tôi đã là rất hạnh phúc rồi", sao nữ chiêm nghiệm.

Sau những thăng trầm, Thanh Hiền chọn cách trân trọng hiện tại, xem những điều đã qua là bài học để bước tiếp nhẹ nhàng và bình thản hơn. Với cô, hạnh phúc không còn là điều quá xa xỉ, mà nằm trong những khoảnh khắc đời thường, khi gia đình nhỏ được quây quần và yêu thương nhau một cách trọn vẹn.