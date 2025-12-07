Diễn viên Thanh Hiền đón tin vui

Trước đó, Thanh Hiền được người bạn đời "hộ tống" đi thăm khám, chuẩn bị cho việc đón con đầu lòng Ảnh: FBNV

Thanh Hiền vừa đón em bé thứ 2 tại một bệnh viện quốc tế. Cùng thời điểm, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh khi gia đình có thêm thành viên mới, tiết lộ bé tên là Johnny. Theo người đẹp 8X, cả gia đình, đặc biệt là con gái Grammy đã “mong chờ bao lâu nay”, từ khi Thanh Hiền xác nhận tin mang bầu.

Theo Thanh Hiền, người bạn đời kề cạnh, không giấu được niềm hạnh phúc khi cô sinh em bé thứ hai. Trong khi đó, con gái lớn của nữ diễn viên đã mong chờ khoảnh khắc “lên chức” chị từ lâu.

Trước đó, Thanh Hiền giấu kín về chuyện mang bầu. Mãi đến khi xuất hiện trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của diễn viên Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, cô mới xác nhận thông tin này. Theo nữ diễn viên, cô giữ sức khỏe tốt, không bị mệt mỏi trong giai đoạn thai kỳ. Thậm chí, Thanh Hiền còn xuất hiện rạng rỡ tại các sự kiện, vui vẻ khi được gặp gỡ bạn bè. Người đẹp và bạn đời cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ khi gia đình có thêm thành viên mới.

Thanh Hiền công khai thông tin mang bầu lần 2 khi xuất hiện tại tiệc kỷ niệm ngày cưới của Hà Trí Quang Ảnh: FBNV

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến Thanh Hiền khi đón thêm thành viên mới. Vân Trang nhắn nhủ: “Chúc mừng em đã đến”. Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Hiền - người đảm nhận vai chính trong Lật mặt 7: Một điều ước bày tỏ: “Chúc mừng gia đình có thêm một cục vàng đáng yêu”.

Thanh Hiền trước khi sinh con lần 2

Diễn viên Thanh Hiền là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim như Nghiệp sinh tử, Tiệm ăn của quỷ, Trà ma nữ… Sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên chọn làm mẹ đơn thân, kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, cô mới công khai người mới, cho biết anh không hoạt động trong showbiz. Cả hai thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí và không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Đến tháng 11.2025, Thanh Hiền xác nhận đã đăng ký kết hôn, được bạn bè đồng nghiệp chúc phúc.