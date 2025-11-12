Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Thạch Anh
Thạch Anh
12/11/2025 08:05 GMT+7

Sau một lần đổ vỡ, Thanh Hiền tìm được hạnh phúc mới. Cô vừa chia sẻ hình ảnh cùng người yêu đăng ký kết hôn, nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Hiền gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên người yêu kèm theo hình ảnh giấy đăng ký kết hôn. Trước đó, nữ diễn viên cũng thoải mái khi chia sẻ hình ảnh của bạn trai trên trang cá nhân. Cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Diễn viên Thanh Hiền đăng ký kết hôn - Ảnh 1.

Thanh Hiền quyết định "về chung nhà" với người yêu sau quãng thời gian gắn bó

Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, mong chờ đám cưới của cặp đôi trong thời gian tới. NSND Mỹ Uyên nhắn nhủ: “Chúc mừng hạnh phúc bé nhé”. Trong khi đó, Đoàn Minh Tài hài hước: “Xong phim, chúc mừng hai em”. Còn Bùi Công Danh chia sẻ: “Luôn hạnh phúc em nhé, chúc mừng gia đình”.

Trao đổi với chúng tôi, Thanh Hiền xác nhận thông tin đăng ký kết hôn với bạn trai, sau quãng thời gian đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Thanh Hiền trước khi đăng ký kết hôn

Trước khi tìm được hạnh phúc mới, Thanh Hiền từng trải qua một lần dang dở trong hôn nhân. Sau đó, người đẹp 8X chọn làm mẹ đơn thân, tập trung vào công việc đóng phim và chăm sóc con gái. Đối với Thanh Hiền, việc cân bằng thời gian cho 2 vai trò là một thử thách lớn, song cô luôn nỗ lực để hoàn thành. Con gái cũng là động lực để nữ diễn viên cố gắng trong công việc.

Diễn viên Thanh Hiền đăng ký kết hôn - Ảnh 2.

Trước đó, nữ diễn viên cởi mở khi chia sẻ hình ảnh người yêu trên trang cá nhân, được dân mạng khen ngợi đẹp đôi

Ảnh: FBNV

Sau những thăng trầm, Thanh Hiền tìm được hạnh phúc mới. Hồi tháng 11.2024, tại sự kiện ra mắt phim Quỷ nhập tràng, nữ diễn viên được bạn trai hộ tống đến tham dự. Cô cũng xác nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. 

Sao nữ 8X cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp cùng anh trên trang cá nhân. Điển hình là hồi 28.10, cô đăng tải bài viết mừng sinh nhật người yêu, kèm dòng chia sẻ: “Chúc anh sức khỏe, công việc ổn áp để lo cho má con em. Chúc anh luôn vui vẻ và mãi hạnh phúc bên gia đình mình nhé”.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh Hiền tiết lộ về phản ứng của con gái khi cô có người mới: “Con cảm nhận người bên cạnh tôi hiện tại làm cho tôi tích cực hơn và con của tôi cũng vui hơn. Mình không nói về chuyện sau này vì không thể nào biết được, nhưng bây giờ tôi thấy con chấp nhận và vui vẻ hơn với người hiện tại của tôi”.

