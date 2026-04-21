Doraemon sang Việt Nam du lịch: Nobita đội nón lá, Shizuka mặc áo dài

Theo thông tin từ website chính thức của Dora-world.com, thương hiệu Doraemon vừa công bố phần phim đặc biệt mang tên Món quà là chuyến du lịch đến Việt Nam. Đây là tập phim thứ 3 nằm trong series Doraemon Around the World (Doraemon vòng quanh thế giới), sau các điểm dừng chân tại Thái Lan và Tây Ban Nha.

Nội dung tập phim xoay quanh lời hứa của Nobita dành cho Shizuka nhân dịp sinh nhật cô bạn. Vì Shizuka luôn ao ước được đến thăm Việt Nam, Nobita đã nhờ đến sự trợ giúp của mèo máy. Tuy nhiên, một tình huống oái oăm xảy ra khi "cánh cửa thần kỳ" đang trong thời gian bảo trì, buộc Doraemon phải sử dụng những bảo bối khác để thực hiện chuyến hành trình xuyên quốc gia này.

Điểm nhấn khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý là tạo hình của các nhân vật. Doraemon và Nobita xuất hiện với chiếc nón lá quen thuộc, trong khi Shizuka và Dorami dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

Theo website chính thức của Doraemon vừa xác nhận Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo trong series 'Doraemon Around the World' Ảnh: DORA WORLD

Bối cảnh Việt Nam xuất hiện trong Doraemon

Xuyên suốt chuyến du lịch, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng loạt địa danh nổi tiếng trải dài từ Bắc chí Nam như hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và cầu Rồng (Đà Nẵng). Đặc biệt, bảo bối "bánh mì chuyển ngữ" quen thuộc cũng được ê kíp sáng tạo theo phiên bản mang hương vị bánh mì đặc trưng của Việt Nam.

Tập phim dự kiến lên sóng lúc 17 giờ ngày 23.5 tới trên kênh TV Asahi (Nhật Bản). Thời điểm này cũng trùng với dịp sinh nhật của nhân vật Shizuka và chuẩn bị cho sự ra mắt của bộ phim điện ảnh Doraemon thứ 45 tại thị trường Việt Nam vào ngày 22.5.

"Doraemon vòng quanh thế giới" từng lấy bối cảnh tại Thái Lan và Tây Ban Nha Ảnh: SHIN-EI ANIMATION

Ra mắt lần đầu từ năm 1969 dưới bút danh chung Fujiko F. Fujio, hành trình của chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 cùng cậu bé hậu đậu Nobita đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Sau hơn nửa thế kỷ, bộ truyện xác lập kỷ lục với 250 triệu bản in, vào top 10 manga bán chạy nhất mọi thời đại. Năm 2008, Doraemon được bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản và trở thành "công dân" chính thức của thành phố Kawasaki vào năm 2012.

Bên cạnh việc phát sóng, nhà sản xuất còn phát động cuộc thi tô màu đặc biệt mang tên "Cùng trang trí nào! Chan-chi" tổ chức đồng thời tại cả Nhật Bản và Việt Nam. Người tham gia sẽ tải tranh vẽ các nhân vật diện áo dài từ website chính thức, sau đó tự do sáng tạo bằng màu sắc, sticker hoặc nghệ thuật giấy gấp Origami. Các tác phẩm xuất sắc nhất không chỉ được vinh danh trên chương trình mà tác giả còn nhận được phần thưởng là bộ trò chơi board game "Ting ting Doraemon".



