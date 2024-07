Nữ diễn viên lồng tiếng cho Nobita trong phim 'Doraemon' qua đời

Tin tức về sự ra đi của nữ diễn viên Noriko Ohara được hãng phim 81 Produce chia sẻ. Bà qua đời ở tuổi 89 vì bị bệnh. Đám tang của bà được gia đình tổ chức lặng lẽ.

Noriko Ohara sinh ngày 2.10.1935 tại Tokyo, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí trong các chương trình thiếu nhi của đài NHK và trong các vở kịch sân khấu.

Bà tạm nghỉ một thời gian trong khi học trung học, nơi bà vẫn tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình trong câu lạc bộ kịch của trường và sau đó trở lại làm việc khi hoàn thành việc học.

Ohara nhận được các vai diễn truyền hình trong những ngày đầu của ngành công nghiệp phát thanh thương mại của Nhật Bản. Ngoài biểu diễn trên sân khấu, bà còn lồng tiếng cho các bộ phim tiếng Anh và tiếng Pháp nhập khẩu.

Noriko Ohara và các nhân vật trong phim hoạt hình bà lồng tiếng ANIMATION MAGAZINE

Nữ diễn viên có vai diễn anime đầu tiên trong Marine Boy (1965), sau đó là hàng loạt vai diễn khác bao gồm Chiro trong Horus: Prince of the Sun (1968), Ferone trong loạt phim Hans Christian Andersen (1971), Peter phim Heidi, Girl of the Alps (1974), Conchetta phim 3000 Leagues in Search of Mother (1976), Wansa trong Little Wansa (1973), Majyo phim Time Bokan (1975), Miime trong Space Pirate Captain Harlock: The Mystery of the Arcadia (1978), Doronjo trong Yatterman (1977), Hiyoshi Go phim Voltes Five (1977), Prince trong Thumbelina (1978), Narrator phim The Rose of Versailles (1979) và nhiều vai diễn trong Galaxy Express 999, Space Battleship Yamato II (1979).

Noriko Ohara ban đầu vào vai mẹ của Nobita trong loạt phim dài tập Doraemon (năm 1973), sau đó quay trở lại để lồng tiếng cho cậu bé Nobita trong hơn 60 bộ phim từ năm 1979 đến năm 2005. Một vai chính khác do bà lồng tiếng nữa là nhân vật Conan trong Future Boy Conan (1977), loạt phim đầu tay của đạo diễn lừng danh Hayao Miyazaki.

Vào những năm 1980, bà đảm nhận vai Oyuki trong U rusei Yatsura, Claudia trong Macross và Ricky phim Crusher Joe. Khi Megumi Ohara đảm nhận vai Nobita sau năm 2005, Noriko Ohara vẫn tiếp tục làm việc cho đến hiện tại, tác phẩm gần đây nhất bà tham gia là series phim tình cảm lãng mạn Hide from the Rain (2023).

Noriko Ohara có con trai là Atsuo Tobe, người tiếp tục di sản hoạt hình của bà với tư cách là họa sĩ và đạo diễn phim hoạt hình. Anh tham gia vào các loạt phim Gundam, Slayers, Patlabor, Tenchi Muyo, Lupin III, Love Hina và Doraemon.