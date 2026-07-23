Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giấc mơ Metro: Nút thắt dặm cuối, khi đường ray cô đơn giữa dòng đô thị (Kỳ 3)

Sau hơn một năm vận hành, tuyến metro số 1 không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới, mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến đường nó đi qua. Những vỉa hè từng bị lấn chiếm đã trở nên thông thoáng hơn. Các tuyến xe buýt bắt đầu kết nối nhịp nhàng với nhà ga. Và bên trong mỗi ga tàu, sự ngăn nắp, kỷ luật đang dần hình thành một chuẩn mực mới cho không gian công cộng.

Giấc mơ Metro: Nút thắt dặm cuối, khi đường ray cô đơn giữa dòng đô thị (Kỳ 3)

Thế nhưng, những chuẩn mực ấy đôi khi vẫn mang cảm giác đơn độc giữa một thành phố đã quen phát triển cùng phương tiện cá nhân suốt nhiều thập kỷ.

Nhà ga metro dù hiện đại và tiện nghi đến đâu, cũng mới chỉ là điểm khởi đầu. Bước ra khỏi nhà ga, người dân vẫn phải đối mặt với bài toán của "dặm cuối", quãng đường ngắn nhưng đủ để quyết định họ có lựa chọn giao thông công cộng hay không.

Cán bộ đến tận nhà làm sổ đỏ cho dân

Chiều 22.7, UBND xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai tổ chức công bố chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Trước đó, UBND xã Bù Đăng thu thập được 139 trường hợp thông tin dữ liệu liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định danh sách 1.309 hộ dân, với tổng số 2.117 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Xem nhanh 20h ngày 23.7: Vì sao Metro nhanh nhưng chưa đủ tiện? | Cán bộ đến nhà làm sổ đỏ cho dân

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho rằng đất đai là tài sản của người dân. Tuy nhiên, để hoàn thiện được một bộ hồ sơ rồi nộp hoặc nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, trên địa bàn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 18% dân số.Theo đề án, xã Bù Đăng sẽ đưa cán bộ thôn và cán bộ chuyên môn đất đai thuộc Phòng Kinh tế về từng hộ gia đình có thửa đất chưa được chủ quyền lần đầu để hỗ trợ, xác định hiện trạng đất, kê khai nguồn gốc đất và thực hiện tất cả các thủ tục cho người dân.

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