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Thời sự Dân sinh

Địa phương đầu tiên ở Đồng Nai vận hành phần mềm quản lý khu phố

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Phường Bình Phước, địa phương đầu tiên tại Đồng Nai vận hành phần mềm quản lý khu phố. Đây là một giải pháp chuyển đổi số từ gốc, hỗ trợ công việc của ban điều hành khu phố một cách tốt nhất.

Ngày 10.7, UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã công bố và vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố DC 4.0 cho 12 khu phố trên địa bàn. Đây là địa phương đầu tiên đưa phần mềm vào sử dụng nhằm hiện đại hóa phương thức quản lý hành chính ngay từ cấp cơ sở, hỗ trợ công việc của ban điều hành khu phố.

Lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết: "Việc xây dựng nền tảng quản lý khu phố trên môi trường số đòi hỏi phải đổi mới toàn diện phương thức quản lý trên tinh thần lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất".

Đồng Nai chuyển đổi số từ gốc: Địa phương đầutiênvận hành phần mềm quản lý khu phố - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Khang cho hay sau khi thực hiện sắp xếp từ 37 khu phố xuống còn 12 (từ ngày 1.7.2026), khối lượng công việc phát sinh rất lớn, đặc biệt là việc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo địa giới khu phố mới.

Trước đó, khi phần mềm này được thực hiện thí điểm tại 6 khu phố, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống đã tiếp nhận thông tin của 2.397 hộ dân và thực hiện số hóa thành công 2.129 hộ với 8.741 nhân khẩu.

Các chức năng, tiện ích cơ bản của phần mềm đã được vận hành như: quản lý hộ dân, nhân khẩu; gửi thông báo, giấy mời họp; tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Bước đầu phần mềm đã góp phần hình thành kênh tương tác số giữa người dân - khu phố - chính quyền; hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý địa bàn khi quy mô khu phố tăng sau sáp nhập.

Định hướng trong thời gian tới có thể bổ sung nhiều tính năng hữu ích khác như: hệ thống bốc số thứ tự, đồng bộ hệ thống hành chính công; sàn/chợ mua sắm, kết nối trong khu dân cư; đăng/tìm kiếm việc làm trong khu dân cư...

Đồng Nai chuyển đổi số từ gốc: Địa phương đầutiênvận hành phần mềm quản lý khu phố - Ảnh 2.

Các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cán bộ khu dân cư cài đặt và sử dụng phần mềm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đối với người dân, lợi ích mang lại từ việc sử dụng phần mềm là việc nhận các thông báo tức thời về tình hình địa phương, khu dân cư; được trực tiếp gửi ý kiến, phản ánh, tra cứu thông tin điều hành và tham gia đóng góp các ý kiến thông qua khảo sát một cách dễ dàng", ông Khang cho biết thêm.

Trong khi đó, ở góc độ khu phố và phường xã, việc sử dụng phần mềm này cũng góp phần quản lý dân cư khoa học hơn; quản lý công việc xuyên suốt hơn từ trên xuống; tăng tính tương tác giữa ban điều hành khu dân cư với từng người dân, giúp nắm bắt kịp thời tình hình ở khu phố; tối ưu hóa và giảm chi phí hoạt động cũng như việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện.

Dự kiến nhân rộng toàn thành phố

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, phường Bình Phước là đơn vị đầu tiên triển khai phần mềm quản lý khu phố, ứng dụng công nghệ thông tin mà UBND thành phố đang triển khai thí điểm.

Đồng Nai chuyển đổi số từ gốc: Địa phương đầutiênvận hành phần mềm quản lý khu phố - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết sau khi vận hành thử nghiệm thành công, thành phố sẽ nhân rộng ra toàn bộ 499 khu dân cư

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi mong muốn thực hiện chuyển đổi số tới tận khu phố và người dân trên địa bàn; để người dân tương tác với UBND, các phòng ban của xã, phường trên hệ thống phần mềm một cách thống nhất và thông suốt", ông Quang cho biết.

Cũng theo ông Quang, khi triển khai thử nghiệm thành công ở phường Bình Phước, Đồng Nai sẽ nhân rộng toàn bộ 499 khu dân cư, từ đó hình thành một nền tảng quản lý tới tận cơ sở. Những thông tin từ chính quyền thành phố sẽ đến người dân một cách nhanh chóng, chính xác và có hệ thống.

Đồng Nai chuyển đổi số từ gốc: Địa phương đầutiênvận hành phần mềm quản lý khu phố - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Bình Phước kiểm tra các tiện ích được tích hợp trong phần mềm quản lý khu phố

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nếu triển khai thành công mô hình này, sẽ góp phần rất lớn trong thực hiện chuyển đổi số trong Chính phủ số. Chúng tôi sẽ tiếp thu các phản hồi từ người dân và tiếp tục chỉnh sửa phần mềm làm sao đáp ứng được công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất", ông Quang nhấn mạnh.

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