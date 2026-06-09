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Thời sự

Chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp

Phan Hậu
Phan Hậu
09/06/2026 05:12 GMT+7

Đó là một trong những nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú đặt ra cho T.Ư Hội Nông dân VN khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 8.6 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú ghi nhận công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ vừa qua được lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Giai cấp nông dân thể hiện rõ vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn nhất, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa VN trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, công tác Hội vẫn còn những hạn chế: chất lượng giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao; phương thức sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết chưa cao; thực trạng được mùa mất giá, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn còn diễn biến phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm...

Chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ IX

ẢNH: PHẠM HƯNG

Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân VN văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân VN trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp Hội tăng cường ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số; đưa KH-CN, chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất, chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đặc biệt, các cấp Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực trong tất cả các hoạt động; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành và có trách nhiệm với Hội Nông dân VN, tổ chức hội các cấp và người nông dân, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn và mạnh mẽ hơn.

Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ IX có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương...

Chiều cùng ngày, đại hội ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa IX có 81 ủy viên; Ban Thường vụ có 15 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra có 9 ủy viên. Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN khóa IX.

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