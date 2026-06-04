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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
04/06/2026 10:11 GMT+7

Sáng nay 4.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Về dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài... 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển", Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Trong sáng nay, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc phiên trọng thể và tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình đại hội; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước; tham luận của các đại biểu.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự

ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, trong phiên khai mạc ngày 3.6, đại hội tập trung thảo luận sâu về các văn kiện, dự thảo điều lệ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới và các giải pháp phát triển đoàn viên. 

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 5.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đến dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 6.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng ban Chính sách -Chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 7.

Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, người lao động trên cả nước

ẢNH: TUẤN MINH


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