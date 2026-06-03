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Thời sự

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Thu Hằng
Thu Hằng
03/06/2026 12:06 GMT+7

Sáng 3.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề.

Tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong cả nước.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam do Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: HỮU CHÁNH

Trước khi bước vào chương trình làm việc, sáng cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển", Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 - 5.6

ẢNH: TUẤN MINH

Theo chương trình, đại hội tập trung thảo luận sâu về các văn kiện, dự thảo điều lệ, chương trình hành động nhiệm kỳ mới và các giải pháp phát triển đoàn viên.

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội cũng phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ vọng những quyết sách mang tính đột phá

Bên lề đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những giải pháp đột phá nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 4.

Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những giải pháp đột phá nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn

ẢNH: TUẤN MINH

Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), cho rằng đại hội cần tiếp tục có những định hướng, cơ chế cụ thể để khuyến khích và lan tỏa phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo".

"Tôi tin tưởng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian tới", ông Dũng nói.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VAEM

ẢNH: HÀ ANH

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các giải pháp đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

"Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào thi đua yêu nước như một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh", ông Thông chia sẻ.

Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

ẢNH: HÀ ANH

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tổ chức công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ nghề nghiệp và năng suất lao động.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo bước đột phá trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, qua đó nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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